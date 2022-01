Con el uso de machos estériles: SAG busca controlar plaga de mosca de la fruta en comunas de la RM

Agencia Uno

31.01.2022

Con un llamado a la ciudadanía a colaborar, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, dio inicio a las acciones de control tras la detección de mosca de la fruta en Cerro Navia, Renca y Pudahuel, que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) llevará a cabo en esas comunas.



La campaña utilizará como principal medida de erradicación la liberación de machos estériles de este insecto para interrumpir el ciclo de reproducción.

La ministra señalo que “Chile es país libre de moscas de la fruta desde 1995, condición que no ha permitido disfrutar de fruta de gran calidad, además de llegar con estos productos a los mercados más exigentes del mundo, posicionándonos como una importante potencia alimentaria. Si bien estos brotes no afectan dicha condición, es urgente eliminar de nuestro país la plaga lo antes posible para evitar su dispersión. En esto el apoyo de la ciudadanía es fundamental”.



Es por eso que funcionarios del SAG realizarán en la zona afectada de estas comunas encuestas casa a casa para verificar la existencia de árboles frutales, tomar muestras, descargar fruta, aplicar tratamiento de árboles y suelos, e instalar nuevas trampas de monitoreo y bolsas de liberación de machos estériles de estos insectos.



Cabe señalar que la aplicación de los productos utilizados por el Servicio, no implican ningún riesgo para la salud humana, pero es importante seguir todas las indicaciones que entregan los/as funcionarios/as del SAG al momento de ingresar al domicilio.

Por su parte, el director del SAG Región Metropolitana, Jorge Hernández, explicó que la principal herramienta con la cual trabajarán será la “técnica del insecto estéril, pues nos permite no alterar las rutinas de quienes viven en el sector, no hay riesgo para la salud de personas, plantas, ni animales, y es una forma ecológica de control de esta plaga agrícola”.



Asimismo, destacó que “la mosca de la fruta es una plaga agrícola muy dañina que ataca a más de 250 especies de frutas y hortalizas. Sus larvas se alimentan de la pulpa del fruto provocando su destrucción, debido a que parte de su ciclo reproductivo lo desarrolla colocando sus huevos al interior de las frutas provocando su pudrición y dejándola no apta para consumo, aunque no causa daño a la salud de las personas”.