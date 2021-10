Conadecus denuncia a Metro por supuesta apropiación de saldos de tarjetas Bip! caducadas

Agencia Aton

23.10.2021

Mediante un comunicado, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) oficializó una demanda en contra de Metro, esto tras dar cuenta que la empresa estaría caducando de forma arbitraria algunas tarjetas Bip!, para luego apropiarse del saldo que estas mantenían vigente en el momento que quedaron fuera de servicio.

En la causa judicial presentada se estipula que en el contrato entre Metro y el ministerio de Transporte "el numeral 8 de los términos y condiciones de uso establece que, en caso de que los usuarios no utilicen las tarjetas Bip! en dos años, las cuotas de transporte caducan y no les son devueltas ni reembolsadas, y tampoco se pueden transferir a otra tarjeta”.





Según los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, representantes de la causa, lo anterior corresponde a una "expropiación encubierta", lo cual estaría en contra de de la ley y en contra de la Constitución misma.



En virtud de lo anterior, la organización está pidiendo que Metro realice una indemnización de $54 mil millones entre los afectados, cifra dividida "en un daño emergente de $18.700 mil millones; lucro cesante de $6 mil millones; daño extrapatrimonial de $18.700 millones; y el pago del incremento del 25% de las indemnizaciones solicitadas correspondiente a $10.900 millones”.



Asimismo, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, sostuvo que "esta acción ha significado un daño considerable para los consumidores anualmente, el cual se viene dando hace más de una década".







"Esta situación se incrementó con la pandemia, ya que los consumidores redujeron su uso del transporte, por lo que caducaron un mayor número de saldos de tarjetas Bip! Llamamos a Metro a que restituya estos dineros a través de esta demanda colectiva", agregó.



Por su parte, a través de un comunicado, Metro se defendió precisando que "el procedimiento de suspensión y caducidad de las cuotas de transporte de la tarjeta Bip! corresponde a una definición del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que se encuentra publicado en la web”.



"Metro solo está a cargo de realizar la administración de la tarjeta BIP!, por lo que no define sus reglas de funcionamiento. Del mismo modo, no es dueño de los fondos de la Bip!. En consecuencia, los montos que corresponden a caducidad por no uso, tampoco quedan en sus cuentas", sentenciaron.