Concejala de Ñuñoa es víctima de violento asalto

23.11.2019

La concejala de Ñuñoa, Patricia Higaldo fue víctima de un violento robo la noche de este viernes.

Según su relato, tras asistir a una reunión con vecinos de la comuna, detiene su vehículo en la intersección de Huelén con Román Díaz, en Providencia, para poder leer unos mensajes que le estaban llegando a su WhatsApp.

Es en ese momento cuando un sujeto la amenaza con un arma blanca y la obliga a bajarse de su vehículo, escapando del lugar con el automóvil de la mujer.

Manifestantes que se encontraban en ese lugar, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, le brindaron ayuda y buscaron a personal policial para que pudiese perseguir al sujeto.

Así, una patrulla que se encontraba cercana al lugar, comenzó una persecución para detener al delincuente, la que se logró en Vicuña Mackenna con Irarrázabal.

El detenido, de 27 años, tenía un amplio prontuario por robo y otros delitos.

Horas más tarde, Patricia publicó en su cuenta de Instagram una foto con los carabineros de Fuerzas Especiales que la ayudaron. "Hoy viví la experiencia más terrorífica de mi vida, un delincuente armado, amenazándome de muerte me hizo bajar de mi auto y me lo robó en Providencia. Jóvenes que se manifestaban en el lugar me contuvieron y sin pensarlo un minuto, corrieron hacia un carro de FF.EE. a pedirles apoyo", escribió.

"Los carabineros, sin dudar, comenzaron una persecución cinematográfica que en 10 minutos, terminó con el ladrón detenido, recuperando mi auto y todas las especies. Este equipo de hombres y mujeres fueron mis héroes esta noche, más que haber recuperado todo lo material, es la satisfacción de saber que hay un delincuente menos en la calle", agregó.