Conchalí: Indignación por cajas de alimentos no entregadas

24Horas.cl TVN

26.11.2020

Tras la viralización de un video grabado por el Concejal Alejandro Vargas que muestra 8.000 cajas de mercadería abandonadas por meses en un gimnasio, los vecinos de Conchalí han manifestado su indignación, ya que no habría una explicación clara por parte del municipio que justificara la no repartición de los alimentos.

Esto sumado a que hay más de 20 ollas comunes en el sector, las cuales funcionan todos los días alimentando a más de 200 personas cada una. Por lo que los pobladores alegan que el alimento de las cajas se va a perder siendo que a la comunidad le sería de mucha ayuda.

Una de las pobladoras que ayuda en una olla común asegura que "hay muchos vecinos que tienen mucha necesidad y esas cajas después se echan a perder, se vencen.", en relación a que el municipio aseguró que las cajas serían entregadas en diciembre, lo que los ciudadanos toman como una suerte de movida de campaña para ser reelecto.

Por su parte el alcalde de Conchalí, René de la Vega, aseguró que esta no es una movida política, y que las cajas no han sido repartidas y se han mantenido guardadas porque estaban a la espera de que el concejo aprobara recursos para comprar cajas para todas las familias y no dejar a ninguna excluida. Ya que faltarían 35.000 cajas para que se incluyera en la entrega a todos quienes la necesiten.