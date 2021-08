Suprema ratifica condena a Krassnoff y a 14 ex-DINA en caso de Operación Colombo

Agencia Aton

02.08.2021

Hoy, la sala Penal de la Corte Suprema ratificó las condenas contra quince ex agentes de la DINA involucrados en secuestro calificado de Luis Alberto Guendelman Wisniak y Carlos Alfredo Gajardo Wolff, ocurridos el 2 y 20 de septiembre de 1974, respectivamente, en el marco de la llamada Operación Colombo.



El grupo incluye a Miguel Krassnoff Marchenko y otros 14 integrantes del grupo que estuvo activo en los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet, liderado, entre otros por el brigadier Manuel Contreras



Las condenas quedaron configuradas con César Manríquez, Miguel Krassnoff, Manuel Avendaño, Alejandro Astudillo y Demóstenes Cárdenas cumpliendo 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como autores del delito de secuestro calificado de las víctimas. Asimismo, Orlando Manzo y Basclay Zapata (ambos fallecidos), Ricardo Lawrence, Hermon Helec Alfaro, Nelson Paz, José Aravena, Claudio Pacheco, Nelson Ortiz, Gerardo Meza, José Fuentealba y Raúl Rodríguez recibieron 5 años y 1 día de presido mayor en su grado mínimo también como autores.



Con esta condena, Krassnoff suma más de 80 condenas por delitos de lesa humanidad y cerca de 650 años de cárcel.



La Sala que estuvo integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda (S) y la abogada integrante Pía Tavolari, al rechazar todos los recursos de casación interpuestos por las partes litigantes, confirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que en términos generales rebajó las penas impuestas por el Ministro del fuero don Hernán Crisosto Greisse en su sentencia de julio de 2015.



El abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, quien representa a la cónyuge y familiares de Luis Guendelman Wisniak, señaló que "siempre es bueno concluir estos juicios, aún cuando lo hacemos sin ubicar los cuerpos de los desaparecidos. Han sido demasiados años de espera y de una eterna impunidad. Varios de los autores de estos crímenes han fallecido durante el transcurso del juicio, y obviamente no nos deja completamente satisfechos la cuantía de las penas finalmente aplicadas en este proceso en particular. Creo que no hay correspondencia entre esas penas y la gravedad de los delitos cometido".