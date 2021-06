Condenado por violar a su hijo se entregó tras pasar tres años prófugo

La madre de la víctima asegura que lo vio al sujeto entrando a la casa de sus padres: “quería atraparlo. Empecé a gritar y él entró inmediatamente y desde adentro me gritaba que me iba a matar“.

22.06.2021

La tarde de este martes la Fiscalía Metropolitana Occidente informó que un hombre condenado por violación reiterada contra su hijo en Maipú se entregó en una comisaría de la comuna de Santiago, luego de pasar tres años prófugo de la justicia.



Se trata de Jorge Luis Olivera, quien fue condenado por violación reiterada contra su hijo en 2018 donde recibió una sentencia de 10 años, pero hasta la fecha se mantenía fugitivo.



La situación se dio cuando su expareja y madre de la víctima se encontró con él en la comuna, por ello lo denunció a la Policía de Investigaciones quienes iniciaron un operativo en su búsqueda. La mujer relató que lo vio en la puerta de la casa de los padres de él, “quería atraparlo. Empecé a gritar y él entró inmediatamente y desde adentro me gritaba que me iba a matar“.



“Pensé que estaba dentro de la casa y esta pesadilla iba a terminar (…) Llamamos a Carabineros y como dos horas después llegaron y ya no estaba“, lamentó la mujer.



De forma paralela, la víctima y su madre decidieron hacer público el hecho para que se lograra la captura del sujeto, quien finalmente se entregó. Según la información entregada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, el hombre pasaría a control de detención durante la jornada de mañana miércoles.