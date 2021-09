Condenan a dos años de remisión condicional a Warner por Caso OAS

Agencia Aton

20.09.2021

A dos años de remisión condicional y una multa de 20 UTM fue condenado el exasesor de Marco Enríquez Ominami, Cristián Warner, quien fue declarado culpable por delitos tributarios en el marco del Caso OAS.



De esta forma, Warner podrá cumplir la sentencia en libertad bajo determinadas condiciones y tendrá la opción de interponer un recurso de nulidad a la multa, equivalente a un millón de pesos.



Durante la lectura de sentencia, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral (TOP) de Santiago acreditó la investigación de la Fiscalía Centro Norte que acusó a Warner de facilitar dos facturas ideológicamente falsas -que sumaban 54 millones de pesos- a la filial chilena de la empresa OAS.

Según determinó el ente persecutor, los montos fueron pagados pese a que no se realizaron los servicios que aparecían en los recibos. Los hechos ocurrieron en 2013, durante la campaña presidencial de Enríquez-Ominami.



Recordemos que el mismo MEO estuvo imputado bajo los mismos cargos y terminó absuelto, ya que el tribunal consideró que el Ministerio Público no pudo acreditar la acusación.



El abogado Ciro Colombara, quien dirigió la defensa de Enríquez-Ominami y en este caso la de Warner, señaló tras la lectura de condena de este último que “el tribunal de manera unánime nos dio la razón prácticamente en todo. Sin embargo no estamos satisfechos del todo porque la investigación fue sesgada, tomó muchos años, fue extremadamente lenta y durante su desarrollo hubo todo tipo de filtraciones, por lo cual se le causó un daño tremendo a una persona inocente”.