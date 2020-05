Condenan a jóvenes por incendio en banco de Providencia en noviembre pasado

24Horas.cl TVN

03.05.2020

El jueves recién pasado dos jóvenes fueron condenados por su autoría en un incendio registrado en noviembre pasado en una sucursal de Banco Estado ubicada en la calle Padre Mariano de Providencia, en el marco de protestas por la crisis social y política que se había desatado en el país pocos días antes.

Según detalles de la investigación que dio a conocer El Mercurio, el hecho ocurrido el pasado 6 de noviembre a eso de las 18 horas, comenzó luego que la imputada rociara un líquido acelerante para posteriormente prender fuego con un "elemento portador de llamas". Tras ello, su acompañante, que también fue imputado, arrojó más acelerante al interior de la sucursal.

"No es ningún misterio, los imputados A. M. y doña P. C. quedan condenados como autores del delito de incendio por el cual fueron acusados verbalmente por el Ministerio Público. Tampoco es ningún misterio, no hay ninguna discusión sobre la pena, cuatro años. Sobre la libertad vigilada, el tribunal entiende que son suficientes los informes, sin perjuicio de los razonamientos que en la sentencia van a quedar establecidos. Y ese es el veredicto, cuatro años de libertad vigilada intensiva", fue la sentencia del juez de garantía Luis Avilés, según consigna El Mercurio.

Finalmente, se dio a conocer que ambos jóvenes ya salieron de los recintos penitenciarios donde se encontraban desde diciembre pasado.

El juicio oral se realizó a través de videoconferencia para poner fin a esta causa, considerando además que los imputados colaboraron con la investigación y a que no tenían antecedentes previos.

Las imágenes de este incendio, que dio a conocer 24 Horas, generaron una amplia polémica en redes sociales afirmaron que eran falsas y se trataba de un montaje. Sin embargo, tras las pericias correspondientes se demostró que el video era legítimo y que no tenía adulteraciones, siendo clave para la investigación.