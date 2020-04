Quilicura: Delincuentes asaltan camión de embutidos y secuestran por tres horas al conductor

24horas tvn

10.04.2020

La madrugada de este viernes, Carabineros detuvo a siete personas involucradas en el secuestro del conductor de un camión que transportaba embutidos.

De acuerdo a la información entregada por Cooperativa, el camión se dirigía hacia San Felipe, en la región de Valparaíso, cuando fue interceptado por dos automóviles en la comuna de Quilicura.

Los sujetos se bajaron de los vehículos e intimidaron con armas de fuego al conductor, lo maniataron y secuestraron por más de tres horas, para luego ser abandonado en la comuna de El Bosque.

Según el relato de la víctima a Cooperativa, "se cruzó un furgón del cual se bajaron cuatro tipos con pistolas, cinco debieron haber andado, bajaron corriendo a apuntarme, rompieron el vidrio lateral y me tiraron abajo. De ahí me llevaron al furgón y me amarraron las piernas y brazos".

Gracias al GPS que portaba el camión, Carabineros logró dar con el paradero de la máquina, mientras que se detuvo a siete personas por el delito.

Mercado Central

Durante la mañana de este jueves, el intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri y la seremi de Salud (s) Daniela Zavando, dieron a conocer las distintas medidas de contención del COVID-19 que se aplicarán en el Mercado Central con el motivo de la Semana Santa.

Una de estas es la instalación de un túnel sanitario de la empresa SanitiCov en la entrada principal al recinto ubicada por la calle General Mackenna para evitar que exista una propagación entre los compradores.

En esa misma línea el alcalde de Santiago señaló que "este año venir al mercado no es un paseo familiar" debido a que los restaurantes y cocinerías se mantendrán cerrados.

Por tal motivo el edil indicó que "se pide especial conciencia a todos los compradores que asistan a los 31 locales que se han preparado especialmente para esta ocasión".

Estos locales deberán contar con una separación de a lo menos tres metros de distancia y deberán contar con alcohol gel en cada uno de ellos.

De igual forma, otra de las medidas adoptadas por las autoridades es que no pueden haber más de 50 personas dentro del mercado, sumado a que existirán demarcaciones en el suelo con el fin de evitar aglomeraciones en cada uno de estos espacios.

Carabineros se encontrará fiscalizando el porte del permiso temporal que se obtiene a través de la comisaría virtual y el uso apropiado de mascarillas. Cabe destacar que el municipio donó 300 de estos implementos con el fin de que sean entregados a clientes que no las porten.

