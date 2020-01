Conductor que evitó el robo de su vehículo: "Cuando retrocedí, estos tipos quedaron congelados"

24Horas.cl TVN

08.01.2020

Eduardo Rojas iba camino a su casa por la autopista, en la comuna de Colina, cuando de pronto un auto de lujo frena repentinamente frente a él. Rápidamente, dos sujetos vestidos iguales se bajan de vehículo marca Audi, apuntándolo con un arma y amenazándolo para quitarle su vehículo. Eduardo no dudó, puso marcha atrás y logró escapar de lo que podría haber sido un asalto.

"Siempre voy mirando por el espejo retrovisor si viene algún auto detrás por lo mismo, por si me toca una encerrona, por si tengo que retroceder fuerte", aseguró el hombre en conversación con LUN. "Cuando retrocedí, estos tipos quedaron congelados y se devolvieron al Audi asustados. Además que estaban llegando más autos", agregó.

Todo lo anterior quedó grabado en la cámara que Eduardo instaló en su suv, registro que además ayudó a Carabineros para lograr la detención de uno de los sujetos. "Carabineros llegó en pocos minutos al lugar, sin embargo, señalaron que no podían hacer mucho ya que no le habían hecho nada a Rojas y que el automóvil en el que se desplazaban no estaba con un encargo por robo", explicó Rojas.

La situación cambió cuando el conductor decidió compartir el video de lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter, ya que a medida que se viralizaba, llegó a manos de la dueña del Audi, quien lo contactó y le explicó que se lo habían robado sólo unos minutos antes de lo sucedido con él. "Después que subí el video por Twitter, me contactó la dueña del vehículo y me dijo que se lo habían robado apenas 20 minutos antes den Pudahuel. O sea, lo más probable es que la patente todavía no entraba al sistema de encargo de vehículos robados".

Así, Carabineros logró la recuperación del vehículo en la comuna de Quilicura, donde al verse acorralados, los sujetos que iban a bordo se enfrentaron a Carabineros. Por otro lado, se detuvo a un menor de edad por la participación en el ilícito, quien pertenecería a una banda dedicada a este tipo de robos.