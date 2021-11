Conductor se quedó dormido: Bus del Transantiago termina volcado en Peñalolén

24horas tvn

03.11.2021

Un bus del Transantiago terminó volcado en avenida Las Torres, en la comuna de Peñalolén.

De acuerdo a información preliminar, el conductor de la máquina se habría quedado dormido, lo que generó el choque y posterior volcamiento de la maquinaria.

Debido al accidente, no hubo lesionados ya que el vehículo no circulaba con pasajeros y, al momento del incidente, no habían otras maquinarias cerca o peatones que resultaran afectados.

En tanto, el capitán Pedro Caballero, de la 43º comisaría de Peñalolén, explicó a 24 AM que "el conductor del Transantiago venía por primera pista y por motivos que se investigan perdió el control del móvil, dando vuelta".

Además, precisó que el chofer está fuera de riesgo vital siendo atendido en un recinto asistencial de la capital.

Respecto del restablecimiento del tránsito, Caballero sostuvo que "tenemos maquinaria trabajando en el lugar, para dar vuelta el bus. Este operativo tarda entre 30 a 40 minutos, habilitando las dos vías de circulación por la avenida".

Por lo mismo, el tránsito se mantiene cortado en la avenida Las Torres hacia el oriente, en intersección con la caletera de Américo Vespucio.