Conductor víctima de taxista en el centro de Santiago: "Amenazó con cuchillar a mi papá"

28.04.2022

Una violenta agresión fue protagonizada por un taxista contra un conductor en la comuna de Santiago, en la intersección de Lira con Diagonal Paraguay.

En videos viralizados a través de redes sociales se apreció el instante en el que el individuo golpeó con una bujía y una herramienta el parabrisas del automovilista tras molestarse debido a que le había topado el parachoques trasero.

El conductor que fue víctima de la agresión, Esteban Calderón, relató que junto a su acompañante salieron de un negocio y se dirigían a la Vega, cuando "con el taco, cambiamos de pista y se topó o topamos al taxi".

"Él se baja a increpar. Nosotros le pedimos las disculpas y dijimos 'tenemos seguro, lo podemos arreglar de esa manera'. El tipo, de manera muy agresiva, quería que le pagaran inmediatamente", indicó el conductor, explicando que "un poquito asustados ya, decidimos seguir de largo. El taxista nos persigue, nos hace la 'encerrona' y se ve lo que aparece en el video".

Agregó que "al parecer sacó una bujía porque la tenía en el auto" y luego "nos volvió a encerrar, va al portamaletas y saca una llave. Nos golpea el vidrio".

Entre ambos videos, dijo la víctima, "él le dice a mi papá '¿qué pasa si te acuchillo ahora?' y después cuando se iba decía que poco más nos iba a quitar la camioneta".

Sobre cómo afrontó la situación, Calderón aseveró que "es fuerte. Uno queda en parte descolocado. Nosotros igual actuamos con mucha calma en ese momento y creemos que hicimos lo correcto".

Finalmente, el joven acusó que la patente del vehículo del agresor "es blanca, por lo que no es taxi. Por lo que me han comentado, no hay registro de él como taxista, entonces estaría ejerciendo ilegalmente como taxi".