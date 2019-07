Conoce las opciones que tendrán los profesores en votación sobre el paro docente

24Horas.cl Tvn

El próximo lunes 22 de julio se vivirá una nueva jornada clave en el marco del paro docente, cuando se realice la consulta nacional con el objetivo de determinar si se mantiene o no la paralización que ya se extiende por siete semanas.

En base a ello, la papeleta de votación que tendrán los docentes contará con dos opciones, las cuales estarán descritas de dos maneras.

La primera alternativa será: "Deponer el Paro y mandatar al Directorio Nacional, a elaborar un Plan de Acción y Movilización, que permita logros satisfactorios a nuestro Petitorio".

Como segunda opción, se planteará la frase: "Seguir en Paro y de no estarlo, me comprometo a sumarme a él. Esto implica no asistir a mi lugar de trabajo y participar en todas las actividades del Paro Indefinido".

Durante la noche de este jueves, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, informó la fecha en que se efectuará la consulta.

"Para nosotros es un tema de fondo, el que se tomen las decisiones en conjunto con nuestros colegas", explicó Aguilar.

El presidente del magisterio agregó que "Todo este análisis que se hizo del estado de situación en el país, en que cada uno de los asambleístas conoció y en ese contexto pareció necesario una nueva consulta".