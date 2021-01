Consejo para la Transparencia llama a esclarecer información sobre vacunas y evitar "Fake News"

24Horas.cl Tvn

26.01.2021

En pleno proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país, el Consejo para la Transparencia (CPLT) hizo un llamado a transparentar la información de las dosis elaboradas por distintos laboratorios y evitar noticias falsas al respecto.



En medio de una discusión con una mesa de expertos, el organismo abordó distintos temas relacionados a la inoculación, poniendo énfasis en el peligro que la información falsa puede generar en materia sanitaria en tiempos de pandemia y en el mismo proceso de vacunación.



La presidenta de la entidad, Gloria de la Fuente, recalcó la urgencia de la entrega de información en lenguaje claro y de forma oportuna a la ciudadanía en momentos relevantes para las personas, con el fin de que éstas puedan ejercer control social de la autoridad, exigir rendición de cuentas o combatir la corrupción, mientras que sobre el COVID-19, manifestó que es necesario “reconocer a las personas el derecho fundamental que tienen de acceder a la información pública”.

Director ejecutivo de vacuna Sinovac en Chile: "Protege el 100% de los casos graves y moderados" Leer más

“Si se trata de COVID-19 y de la vacunación –la política pública en materia sanitaria más relevante que tendremos en el mundo en 2021-, es necesario ir en contra de toda información que comulga en contra de una toma de decisiones adecuada de los ciudadanos”, dijo De la Fuente.



Y añadió que “toda la información que circule, ojalá sea de fuentes que nos permitan acceder a datos objetivos, reales, que permitan tomar mejores decisiones y no a la desinformación o noticias falsas, que tienen en general, a proliferar mucho más que otro tipo de noticias”, explicó.



En la oportunidad, Fabián Padilla, uno de los expositores en el encuentro y periodista de fastcheck.cl, se refirió a la importancia de combatir la desinformación desde diversos frentes y coincidió con otros de los participantes en que el miedo y otras emociones son factores que inciden significativamente en la circulación de contenidos falsos, también sobre la pandemia y la vacuna en particular.



Al respecto, aseguró que “hasta ahora, en mi opinión, no hay voces lo suficientemente tranquilizadoras para darle paz y calma a la gente sobre este proceso”.

: Vacuna china Sinovac: los argumentos de expertos que votaron contra del uso en Chile Leer más

Finalmente, en representación del Colegio Médico, Francisca Crispi recalcó el dañino efecto que genera la desinformación sobre las vacunas y advirtió que este fenómeno puede generar un impacto aún peor cuando exista mayor disponibilidad de dosis, por lo que se requiere una comunicación de riesgo clara y efectiva desde ahora.



También se refirió a la confianza que deben ostentar quienes entregan el mensaje sobre las vacunas, por lo que cuestionó que el rol de impulsor de la estrategia se concentre en la autoridad sanitaria y destacó el papel que deben desempeñar los medios de comunicación, no sólo para transmitir contenidos, sino que para no dar espacio a mensajes que no son validados por la comunidad científica.



“Dar una portada a un médico antivacunas, es un acto irresponsable”, sentenció Crispi.