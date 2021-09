Constituyente calificó procedimiento como "ilegítimo e ilegal": Polémica detención de convencional Tiare Aguilera

24Horas.cl Tvn

28.09.2021

"El procedimiento fue muy violento, excesivo, ilegítimo e ilegal", declaró Tiare Aguilera, constituyente que acusó agresión policial.

La tarde de este lunes la constituyente, Tiare Aguilera entregó su versión tras el procedimiento de Carabineros la madrugada del domingo, que acabó con su detención en su domicilio en la comuna de Ñuñoa.

La polémica se desató cuando se dio a conocer el video que muestra un violento actuar de uno de los efectivos a cargo.

"Ningún ciudadano de este país se merece el procedimiento que se llevó a cabo, vamos a entablar todas las acciones pertinentes, tanto administrativas, legales y sancionatorias para esclarecer los hechos" declaró la constituyente.

Tiare Aguilera no aceptó preguntas de la prensa, por esto no se pudo contrastar su versión con la de Carabineros que tras el procedimiento en hechos que están siendo investigados, asegura que tenía a hálito alcohólico y que se escondió debajo de un auto para evitar el trabajo policial y que en el procedimiento se constató la vulneración de derechos de un menor de edad.

Aún así el actuar del funcionario fue rechazo transversalmente por su violencia y la institución determinó la salida del cabo segundo que participó en esta escena.

"Producto de imágenes publicadas en redes sociales se ha tomado la determinados de dar de baja al funcionario involucrado en la agresión, conductas impropias que la institución no tolera ni acepta", señaló el General Jean Camus, jefe prefectura Santiago Oeste.

Tiare Aguilera fue dejada en libertad a las pocas horas y en su declaració de estar tarde del lunes anunció acciones legales y un reclamo formal contra la 18° comisaría de Ñuñoa.

"Esto no se trata de un caso particular, no es la responsabilidad de un carabinero en particular sino que esta es una responsabilidad institucional, el procedimiento fue ilegal e ilegítimo, no correspondía la forma" comentó Aguilera.

Las explicaciones de Carabineros no convencieron en el ex Congreso y este lunes a través de una declaración, representantes de escaños reservados de los pueblos indígenas repudieron la detención y calificaron la acción como "una cobarde y violenta agresión de parte del personal policial".

Manuel Woldarsky, comentó que, "creo que la actitud de Carabineros contra la constituyente Aguilera es la misma actitud que reclamamos de Carabineros desde que se inició el estallido social".

En tanto, los antecedentes siguen siendo investigados.