Constituyente Grandón tras ser agredida en Plaza Italia: "No me van a intimidar, seguiré luchando por los cambios"

09.10.2021

La constituyente Giovanna Grandón, se refirió este sábado a la agresión que recibió durante la tarde del viernes por parte de manifestantes que se encontraban en Plaza Italia.

La también conocida como "Tía Pikachu" llegó hasta el lugar, donde una serie de sujetos comenzaron a insultarla y agredirla, arrojándole objetos contundentes y obligando a que se retirara del lugar.

A través de una carta, Grandón se refirió a lo sucedido, acompañada por un tuit donde aseguró que "quiero agradecer de corazón todas las muestras de apoyo y tanto cariño. También decir fuerte y claro que no me van a intimidar, que seguiré luchando por los cambios desde todos los espacios posibles. ¡Arriba las y los que luchan!".

En el texto publicado, también aseguró que "la jornada de hoy (ayer) fue difícil y especialmente dura para mí. Un grupo de personas comenzaron (sic) a gritarme, insultarme, me escupieron, me tiraron cerveza, botellas, piedras y me golpearon".

"A todas esas personas quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón que yo jamás guardo o guardaré rencón, solo siento una profunda tristeza porque no puedo entender el ímpetu que los lleva al odio hacia una igual, una compañera de ruta", agregó.

Finalmente, agregó que "a pesar de sentirme emocionadamente golpeada, tengo mi alma intacta. La integridad es, y será siempre, el color que marcará mi senda como madre, esposa, abuela y también como la Tía Pikachu".

Cabe señalar que constituyentes de distintos sectores mostraron su apoyo a Grandón y manifestaron su repudio a lo ocurrido a través de las redes sociales.