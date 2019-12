Consulta ciudadana de municipalidades permitirá votar desde los 14 años

24Horas.cl Tvn

03.12.2019

Para este 15 de diciembre está programada la "Consulta Ciudadana Simultánea" convocada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) en la que participarán más de 200 comunas a lo largo de todo el país y que por primera vez en la historia contemplará a votantes desde los 14 años.

La consulta tiene como objetivo conocer la opinión de la ciudadanía en diferentes aspectos por lo que contará con tres papeletas de consultas, las que contienen preguntas institucionales, priorización de la agenda social y consultas vinculadas a cada comuna.

Hasta ahora un 60,2% de las comunas del país se han adherido a la instancia, mientras que el 28,4% lo está evaluando y un 11,4% declinó participar.

Las capitales regionales que ya están trabajando en la consulta son: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Puerto Montt y Coyhaique.

“La Asociación se encuentra trabajando en tres frentes de cara al desarrollo y organización de esta consulta ciudadana simultánea: Primero en lo comunicacional, lo importante es que la comunidad en su conjunto, tenga toda la información pertinente en torno a la consulta; en segundo lugar, tiene relación con el mecanismo de escrutinio de los votos, para todo el país y en paralelo trabajamos con la Universidad de Santiago de Chile (USACH), quienes nos ayudaran con la plataforma de escrutinios y cómputos”, expresó el Secretario Ejecutivo de la AChM, Jaime Belmar.

Belmar afirmó que están trabajando en "fijar las coordinaciones con todas las municipalidades, para actuar de la manera más transparente y uniformemente posible, a la hora de procesar los votos y tener la información en línea, para que los alcaldes y las comunidades tengan claridad de los votos tanto de su comuna como a nivel nacional, esperamos que antes de las 20:00 horas del día 15”.

La consulta se desarrollará el próximo 15 de diciembre y dependerá de cada comuna cómo se realizarán, ya que algunas operarán sólo con voto presencial, mientras que otras de manera electrónica y un tercer grupo que lo hará de manera mixta.

"Las mesas debieran cerrar a las 18:00 horas del día 15, donde van a operar los padrones electorales del año 2017, que son los últimos que nos entregó el Servel", informaron desde la AChM.

Votación de mayores de 14 años

El Directorio de la AChM tomó la determinación de incluir a los jóvenes mayores de 14 años para dar mayor validez y amplitud a la consulta, lo que además significarían un hito histórico.

"En el padrón que nos entregó el Servel no está este grupo etario, por lo tanto estamos realizando gestiones con el registro civil, donde aún no tenemos la última respuesta, para ver si contamos o no con esos registro, de lo contrario las municipalidades que realizaran el proceso de manera presencial, implementaran el voto mediante la cédula de identidad y las que lo realicen de forma electrónica obtendrán los datos a través de los informes sociales, el informe casen o la base de datos de los colegios", explicaron.