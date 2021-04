Gobierno asegura que impacto de medidas restrictivas se verían recién desde la próxima semana

En consideración de una nuevo récord de contagios en el país, la subsecretaria explicó que las medidas no tienen resultados inmediatos y que "esperamos poder empezar a verlos durante los primeros siete días desde que se aplicó esta restricción mayor".

24Horas.cl Tvn

09.04.2021

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y la subsecretario de Prevención del Delito, Katherine Martorell, respondieron frente a los cuestionamientos generados a partir de los resultado que han tenido las medidas que buscan restringir la movilidad en la capital.

De acuerdo a los datos manejados por el ministerio de Transportes, la movilidad, a partir de las medias de confinamiento, restricción de permisos y cambios en labores consideradas esenciales, habrían reducido la movilidad en casi un 40% en la región metropolitana, cercano a lo que se alcanzó con medidas similares el año 2020.

Sin embargo, los cambios aún no evidencian resultados en disminución de contagios. Durante esta jornada el país alcanzó un máximo histórico de 9.1471 contagios nuevos en 24 horas.

Al respecto, desde el gobierno indicaron que recién la próxima semana se podrían ver resultados de las medidas tomadas, eventualmente menos contagios.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, explicó: "todas las medidas restrictivas que se han tomado, pero cuando se toman medidas restrictivas, por supuesto que hay personas que no les gusta, cuando no se hacen esas medidas restrictivas hay otro segmento de gente que tampoco le gusta, aquí lo importante es que los esfuerzos que estamos haciendo no solamente como gobierno, sino como sociedad, apunten justamente a poder bajar esos contagios diarios, poder bajar la positividad, bajar la carga viral para que podamos prontamente junto con la vacunación retomar, ojalá, la normalidad de nuestras vidas".

Por otro lado, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, explicó que "se han ido adoptando, durante el tiempo en que comenzó la pandemia, todas las medidas que han sido necesarias, no existe una receta única ni bala de plata, lo único que realmente funciona es la voluntad de cada uno de nosotros de realmente ser responsables y aportar en esta pandemia. Esta pandemia se contagia cuando nos aglomeramos, evitemos la aglomeración, eso es evidencia pura".

También consultada sobre por qué pareciera que las medidas no entregan resultados concretos, señaló que "el impacto de estas medidas, lamentablemente no es inmediato, sino que esperamos poder empezar a verlos durante los primeros siete días desde que se aplicó esta restricción mayor".