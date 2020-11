Contralor Bermúdez cuestiona eventuales penas de cárcel para personas que obtuvieron Bono Clase Media sin cumplir requisitos

24Horas.cl Tvn

05.11.2020

Durante su participación en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se refirió a la situación de más de 430 mil personas en el país que obtuveron el Bono Clase Media de $500 mil sin cumplir a cabalidad con los requisitos correspondientes.

A juicio de la autoridad, "aquí hay una autocrítica que hay que hacer a los poderes legisladores". Además, aseguró que, a su juicio, "aquí tenemos un problema como Estado de cómo se diseñó esta política".

Para graficar, expuso que "la población penal en Chile son un poco menos de 120 mil personas. ¿Cómo puede ser que sean 430 mil personas que se van a ir presas por esto, si la sanción que tienen es por un fraude al fisco? Es una sanción de presidio".

En el caso de los más de 37 mil funcionarios públicos que figuran dentro del listado, los cuales no vieron mermadas sus remuneraciones durante los primeros meses de la pandemia, puso como ejemplo la siguiente situación: "Si se tratase de funcionarios públicos (...) y falseó los antecedentes, obtuvo el bono, eso es una falta grave a la probidad y por lo tanto amerita la destitución. No sólo estamos diciéndole a esa personas que deja el cargo, sino que se está inhabilitando por cinco años. Entonces, a esa persona la están condenando a la pobreza. Entonces, la persona pasó de ser clase media a ser delincuente, pobre y con imposibilidad de trabajar en el sector público por cinco años".

Bermúdez acotó en la instancia que "no quiero que quede la sensación de estoy haciendo defensa corporativa, porque no es así, porque seguro que debe haber funcionarios que obtuvieron mal el bono y no entregaron los antecedentes que correspondían, pero eso hay que determinarlo caso a caso".

CONTRALORÍA DEJA EN SUSPENSO AVANCE DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN ORGANISMOS PÚBLICOS

A lo anterior se suma lo aparecido en una publicación de La Tercera, en donde se señala que la Contraloría dejó en suspenso el avance de sumarios administrativos en los servicios públicos para detectar a los trabajadores que accedieron al bono sin tener los requisitos.

Esto en contestación a una solicitud de pronunciamiento ingresada por las asociaciones de funcionarios de la Salud y de Impuestos Internos. El organismo inició un proceso de revisión del organismo tributario, para determinar si la plataforma del servicio estaba bien diseñada.

"No resulta posible emitir un pronunciamiento, por ahora. Lo anterior es sin perjuicio de la posibilidad de efectuar nuevas presentaciones ante esta Entidad de Control para que se revise la interpretación que deberá efectuar el SII, mediante acto administrativo dictado como consecuencia del anotado procedimiento administrativo, determinando el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento del bono clase media respecto de funcionarios en particular”, señala parte del documento emanado de la Contraloría.

