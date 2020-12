Contralor Bermúdez espera aclaración desde Redes Asistenciales por contrato "ilegal" con Espacio Riesco para autorizar su pago

24Horas.cl Tvn

09.12.2020

El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se refirió en La Moneda a la polémica generada a raíz de la denuncia desde Espacio Riesco en contra del Ministerio de Salud por el no pago de una deuda que mantiene de $2.900 millones. Esto luego del arriendo del recinto como centro hospitalario de emergencia para recibir a pacientes menos graves de COVID-19.

De acuerdo a lo que indica el Minsal, existen contratos de los cuestionados que aún se encuentran en la Contraloría. Sin embargo, desde el organismo indican que revisaron los contratos, que efectivamente notificaron que habían problemas en uno de ellos, pero que no han recibido respuesta por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para aclarar la situación.

De acuerdo a lo indicado por el Contralor, "nosotros ya hicimos acá nuestra labor. Ya cumplimos con nuestra función que consistó en examinar la legalidad de los contratos de Espacio Riesco".

Añadió que "en uno de ellos, donde había inconsistencia desde el punto de vista de los servicios por los cuales se estaba pagando, que eventualmente están duplicados, este contrato fue declarado 'ilegal'. Mientras eso no se aclare por parte del Servicio de Salud de la Subsecretaría de Redes, no es posible cursarlo y no es posible pagar ese contrato".

Por último, Bermúdez aseguró que "al día de hoy, no ha reingresado el contrato a la Contraloría, por lo tanto, no es una cosa que esté pendiente en Contraloría. Para nosotros no es un tema porque efectivamente nosotros ya dijimos que ese contrato era ilegal".