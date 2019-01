Contraloría auditará a todas las ramas de las Fuerzas Armadas por uso de pasajes

Agencia Uno

La Contraloría General de la República inició una auditoría en todas las Fuerzas Armadas por el uso de recursos fiscales para la compra de pasajes por parte de altos oficiales que no estarían relacionados con actividades institucionales, sino que para supuestas vacaciones.



Según el diario "La Tercera", la Contraloría comenzó la recopilación de antecedentes en las FF.AA. tras recibir un oficio de la ministra en visita Romy Rutherford, quien indaga el millonario fraude al Ejército a través de la Ley Reservada del Cobre.



De acuerdo a la publicación, el 9 de noviembre el ente contralor inició el proceso de recopilación de antecedentes para iniciar una auditoría que busca saber la forma en que las FF.AA. compran los pasajes de los oficiales para sus misiones en el extranjero.



La ministra Rutherford indaga si los uniformados negociaban con agencias de viajes para buscar las ofertas más baratas de pasajes, y una vez hechos los descuentos, lo que sobraba se les devolvía en sus cuentas personales.



La Contraloría señaló al matutino que “se inició un proceso de auditoría, referente al gasto en pasajes y viáticos ejecutado en el Ejército, y en las demás ramas de las Fuerzas Armadas. Ya se requirió formalmente información a las instituciones involucradas, quienes están entregando los diversos antecedentes solicitados en base a un cronograma, considerando el alto volumen de información”.



Desde el Ministerio de Defensa explicaron que están llanos a colaborar en la recopilación de antecedentes y que la Contraloría solicitó todos esos antecedentes con el propósito de incluir el tema “pasajes y fletes” en sus auditorías de 2019.



El subsecretario para las FF.AA., Juan Francisco Galli, indicó que “a tres días de iniciado el gobierno del Presidente Piñera nos reunimos junto al ministro Espina con el contralor general para suscribir un convenio de apoyo al cumplimiento en Defensa. Definimos cinco áreas críticas: adquisiciones (entre ellas, pasajes y fletes), proveedores, remuneraciones, pensiones y Ley del Cobre”.



Además, para saber cuántas auditorías e investigaciones especiales se hicieron en la Sección Pasajes y Fletes del Ejército, entidad encargada de ejecutar los viajes de los uniformados, La Tercera solicitó a Contraloría el número de estas indagatorias administrativas, entre 2010 y 2018.



La respuesta de la institución dio cuenta de que “el Departamento (de Contraloría) de Fuerzas Armadas, Seguridad, Presidencia, Hacienda y RR.EE. cumple con informar que este organismo de control, entre el año 2010 a la fecha (6 de diciembre), no ha realizado auditorías o investigaciones especiales en las que se haya tenido como ente auditado principal a la Sección de Pasajes y Fletes”.



Sin embargo, en otras auditorías e investigaciones especiales a otras unidades del Ejército, la Contraloría detectó algunos problemas con los pasajes. De hecho, existen 12 informes que contienen alguna observación sobre la adquisición de los boletos entre el 1 de enero de 2010 y el 6 de diciembre de 2018.



Consultado el ente contralor, señaló que “en particular no se auditó la sección, pero la materia fue sujeto de auditorías. No obstante lo anterior, se han realizado diversas investigaciones y/o auditorías que se han relacionado con la materia de adquisición de pasajes y fletes”.



El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, explicó que “hasta 2008 la revisión por parte de la Contraloría a las Fuerzas Armadas y de Orden era casi nula. Esto comienza a cambiar, y desde 2012 se acelera, adquiriendo más recursos también para eso; esperamos que pueda seguir revisando todas las secciones que sea necesario”.