Contraloría: detectan irregularidades y falta de respaldo en operaciones contables de DIPRECA por casi $12 mil millones

24Horas.cl Tvn

18.01.2021

Contraloría aseguró, en su informe final, haber detectado irregularidades y falta de respaldo de operaciones contables de DIPRECA (Dirección de Previsión de Carabineros) por casi 9 mil millones de pesos, además de cobros bancarios sin aclarar por otros 2.500 millones de pesos, por esa razón han informado que el detalle y documentos recabados fueron remitidos al Ministerio Público.

Según se especifica en el informe de auditoría de Contraloría, la fiscalización tenía el objetivo de hacer un estudio financiero-presupuestario y "desarrollar un análisis contable de activos y pasivos de la DIPRECA para determinar si mantenían procedimientos de control para velar por los recursos que administra y cómo controla la ejecución presupuestaria". Todo esto para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

🔴Informe Final | Detectamos irregularidades y falta de respaldo de operaciones contables de DIPRECA, por $8.972.906.986, además de cargos bancarios sin aclarar por $2.428.816.539, entre otras falencias. Se remite informe al Ministerio Público. 👉https://t.co/c8hgQrPBWX pic.twitter.com/XMChIoInMP — Contraloría (@Contraloriacl) January 18, 2021

Contraloría pudo determinar que DIPRECA usaba dos sistemas distintos para gestión financiera y contabilidad, observando que "los balances de comprobación y saldos, al 31 de diciembre de 2018" en ambos sistemas, no son coincidentes. Habría diferencias en "cuentas contables y montos" de hasta $20.270.511.399.

El mismo informe revela que DIPRECA no utilizaba, en uno de los sistemas informáticos anteriormente mencionados, el plan de cuentas aprobado por Contraloría que tenía el objetivo de llevar un "registro secuencial de las transacciones". Por el contrario, seguían utilizando procedimientos contables que "ya no se encuentran vigentes".

Por esa razón, Contraloría solicita a DIPRECA un informe técnico que permita entender las diferencias detectadas y proponer regularizaciones correspondientes que permitan reflejar "fielmente la situación presupuetaria y financiera" de la entidad.

En el detalle, el sistema contable "INFOCHI" presenta gastos no respaldados por un total de $11.994.110.276. Los conceptos no regularizados se refieren a operaciones contabilizadas pero que "no aparecen en las cartolas bancarias" tales como: "depósitos, "otros ingresos", "cheques anulados", "cheques girados y no cobrados", etc.

El organismo fiscalizador también halló, en el periodo entre los años 1998 al 2012, giros bancarios que ascendían a $1.167.395.147 y $1.261.421.392 de dos cuentas corrientes distintas y que "pueden representar desembolsos de dineros no respaldados".

En una de esas mismas cuentas corrientes, al mes de noviembre de 2018, estaban sin contabilizar cheques por la suma de $8.972.906.986. La investigación habría revelado una intención de no reflejar ese monto, pero que "dicho ajuste careció de documentación de respaldo y de autorización".

Si bien hubo un intento de parte de DIPRECA, el 18 de marzo de 2020, por aclarar estos montos, Contraloría estimó que el registro de los referidos cheques en la cuenta "partidas por aclarar" no logran "sustentar o acreditar los desembolsos ejecutados durante el año 2002.

Finalmente, y ante esta falta de documentación que "justifique los desembolsos", Contraloría remitió todo el detalle de gastos sin respaldo al Ministerio Público "para su conocimiento y fines a que haya lugar", solicitando además, en un plazo no superior a 60 días hábiles, un informe a DIPRECA para acreditar el detalle de las operaciones por la suma de $ 8.972 906.986.