Contraloría entrega lista de fiscalizaciones por licitaciones de luminarias

El ente aclaró que fiscaliza a los municipios a través de auditorías y que no tiene facultades de control previo en los contratos y en las bases que los municipios realizan.

09.05.2020

Contraloría respondió a las críticas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre una supuesta inacción del ente fiscalizador en las licitaciones fraudulentas de luminarias públicas, y afirmó que desde 2016 a la fecha ha realizado una serie de fiscalizaciones sobre procedimientos administrativos municipales.

Sin embargo, la Contraloría aclaró que fiscaliza a los municipios a través de auditorías y que no tiene facultades de control previo en los contratos y en las bases que los municipios realizan.

🔴Una irregularidad en una licitación pública puede tener aristas administrativas y otras penales (@FiscaliadeChile). Nuestra Contraloría lleva tiempo investigando administrativamente licitaciones de luminarias, con hallazgos en varios casos.



Además, enfatizó que la ley no entrega a la Contraloría herramientas intrusivas, como por ejemplo, revisar las cuentas corrientes de los municipios ni propios funcionarios.



En cuanto a sus acciones fiscalizadoras, la Contraloría mencionó las siguientes:



- Municipalidad de San Felipe: Fiscalización iniciada tras una denuncia con reserva de identidad cuestionando la legalidad del contrato entre la Municipalidad de San Felipe y Citeluz Chile Servicios de Iluminación Urbana.



- Municipalidad de San Joaquín: Fiscalización iniciada luego de una denuncia con reserva de identidad sobre el proyecto “Instalación, recambio y despeje de luminaria LED, convocada por la Municipalidad de San Joaquín, en que se adjudicó la licitación sin la aprobación del concejo municipal a Itelecom Holding Chile SpA (la empresa involucrada en Iquique y Chillán).

- Municipalidad de Til Til: La Contraloría analizó los contratos de obra ejecutados por la municipalidad, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2019. Se detectó que el municipio realizó el pago indebido de diversas partidas en el contrato de “Mejoramiento Recintos Deportivos Diversos sectores comuna de Til Til”.



- Seremi de Energía de Arica y Parinacota: La Contraloría analizó la ejecución y cumplimiento del programa “Recambio de luminarias de la región de Arica y Parinacota”, en la Seremi de Energía, entre septiembre de 2015 y octubre de 2018.



- Municipalidad de Antofagasta: La Contraloría investigó eventuales retrasos en los pagos del servicio de mantención de alumbrado público y la existencia de irregularidades en el cobro de multas, a la concesionaria Sociedad Comercial Riveros & Riveros Tecnologías Ltda.



- Municipalidad de Limache: La Contraloría investigó eventuales irregularidades en el contrato “Reposición Alumbrado Público-Etapa II, Comuna de Limache”, contratadas con la empresa Comercial Soled Spa.



- Municipalidad de Mostazal: En el contrato de la empresa Multi As.sist S.A. por concesión de Iluminación y gestión completa de administración, control y mantenimiento del alumbrado público municipal se determinaron inconsistencias en utilización de la Unidad de Fomento.



- Municipalidad de Talca: Se detectaron atrasos de 462 días en la entrega de luminarias led. Respecto de lo mismo se descubrieron multas no cobradas por $18 millones.



- Subsecretaría de Energía (Programa de recambio de luminarias): La Contraloría detectó atrasos en aprobación de rendiciones de cuentas de hasta 136 días hábiles. No había instrumentos técnicos para corroborar el ahorro energético real y falta de revisiones de efectivo ahorro energético en dos comunas, entre otros hallazgos.



- Municipalidad de Graneros: Se investigaron denuncias sobre eventuales irregularidades en la licitación pública sobre "Suministro Renovación y Mantención de Luminarias, comuna de Graneros".



Finalmente, la Contraloría indicó que de las denuncias que derivaron en auditorías, los servicios públicos y municipios entregaron antecedentes suficientes para que no hubiera observaciones o fueron subsanados.