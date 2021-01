Corporación Humanas y despenalización de aborto en Chile: "Es un momento profundamente oportuno"

24Horas.cl Tvn

14.01.2021

Carolina Carrera, coordinadora de Estudios de Corporación Humanas, respaldó que se iniciara la discusión por la despenalización en Chile del aborto hasta la semana 14, indicando que "es un momento profundamente oportuno" para su desarrollo.

Según dijo la experta a 24 AM, la idea corresponde a un proyecto originado en 2018, pero que el retomar su tramitación ahora responde "a varias cosas sucedidas, como el acuerdo de legalizarlo en Argentina o el inicio del proceso constitucional en el país".

Explicó que si bien "estamos porque el aborto sea gratuito, legal y seguro para las mujeres", el incorporar dineros públicos compete directamente al Estado y el Ejecutivo.

"Ojalá el Ejecutivo se haga cargo, queremos terminar con el castigo penal hacia las mujeres", agregó.

Carrera subrayó que "no queremos que nadie pase por un proceso judicial por esto ni tampoco queremos ni una mujer muerta por realizarse abortos clandestinos, pudiendo hacerlo en recintos establecidos".

"Esperamos realmente que se escuche la voz de todas las mujeres del país", sentenció.

Diputada Muñoz rechaza legalización del aborto: "Estamos intentando salvar vidas, no matarlas"

La diputada de Renovación Nacional, Francesca Muñoz, señaló que "no se entiende que las mismas que defienden derechos de la mujer, no defiendan el derecho a dejarlas nacer. La maternidad es algo que se debe proteger y fomentar, no atacar ni menospreciar. La vida es el derecho más básico de todos, sin él los derechos humanos no tienen sentido. En una sociedad moderna siempre se debe respetar el derecho a la vida del que está por nacer".

Por otro lado, Muñoz sostiene que hay otros asuntos con mayor prioridad en la actualidad, tildando también la discusión como un aprovechamiento, considerando que a fines de diciembre un proyecto similar fue aprobado en Argentina.

“Es preocupante que la Comisión de la Mujer ponga en tabla el proyecto de aborto libre, aprovechando la situación mediática que se vivió en Argentina. Estamos en una situación de emergencia sanitaria, intentando salvar vidas en Chile, no matarlas y los esfuerzos deben estar puestos en esas urgencias sociales y de salud", argumentó la diputada.