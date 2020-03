Corraleros celebran rechazo de comisión a declarar el rodeo como maltrato animal

Agencia Aton

La Federación del Rodeo Chileno calificó como un "importante triunfo" para la actividad corralera el rechazo de la Comisión de Medioambiente de la Cámara a la propuesta del diputado Félix González para abolir el rodeo por considerarlo maltrato animal.



La comisión escuchó los argumentos de la ONG Animal Libre y de la Federación del Rodeo Chileno, tras lo cual se realizó la votación que rechazó la propuesta con los votos en contra de los diputados Andrés Molina, Pablo Prieto, Javier Macaya, Celso Morales, Hugo Rey, Sebastián Torrealba y Jorge Sabag.



Al finalizar la sesión, el presidente de la federación, Cristián Leiva, aseguró que el rodeo no sólo no constituye maltrato animal, sino que es unos de los pilares de sustento de cientos de miles de familias que a través del Chile rural viven una fiesta con este deporte desde el año 1962.



Añadió que "hemos hecho un compromiso en esta comisión, tenemos las puertas abiertas para seguir mejorando nuestras buenas prácticas y quiero hacer un llamado a todos los corraleros, no sólo para seguir mejorando, sino que también reconocer a quienes apoyan a nuestro deporte”.



Por su parte, el diputado Morales aseguró que “se dio un paso importante, pero tenemos que seguir atentos porque es labor de cada corralero conseguir que el rodeo no se termine, porque está en el corazón del campo chileno”.