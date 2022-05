Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva para Nicolás López tras rechazar recurso de amparo

24Horas.cl Tvn

25.05.2022

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de amparo interpuesto por la defensa del cineasta Nicolás López para lograr que se revocara la prisión preventiva ordenada por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Viña del Mar.

De esta forma, tal como se había sentenciado, el sujeto deberá cumplir prisión preventiva en Santiago 1 a la espera de que se ejecute su condena de cárcel de cinco años y un día por dos delitos de abuso sexual.

Defensa de Nicolás López pedirá nulidad del juicio tras decretarse prisión preventiva en Santiago 1 Leer más

Según había declarado el magistrado en aquella ocasión, López "deberá ingresar al penal de Santiago 1 con las debidas medidas de resguardo y seguridad por parte de Gendermería", desechando la petición de la defensa de que la medida cautelar se cumpliera en el penitenciario Capitán Yáber.

Solicitud de nulidad del juicio

Mediante un comunicado, la defensa había indicado que "no estamos de acuerdo con la condena de cinco años y un día y solicitaremos la nulidad del juicio".

"No compartimos la decisión del tribunal de decretar prisión preventiva. Se trata de una medida desproporcionada, ya que el señor Nicolás López no es un peligro para la sociedad", añadió la declaración.

Además, indicaron que el sentenciado "ha cumplido rigurosamente las tres medidas cautelares vigentes —firma mensual, arraigo y alejamiento de las denunciantes— desde el inició este largo proceso, hace casi cuatro años".

Sin embargo, la defensa señaló que "la medida impuesta por el tribunal se acatará de manera inmediata, sin perjuicio de los recursos que presentaremos".

El caso

El pasado 26 de abril, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar declaró culpable al individuo en un fallo que se adoptó de forma unánime tras seis semanas de juicio oral y a cuatro años de haberse iniciado el caso.

La resolución sostuvo que López fue culpable de los delitos registrados en la región Metropolitana entre noviembre y diciembre de 2015.

Sin embargo, en aquella ocasión los delitos de violación y ultraje fueron descartados por el tribunal al considerar que no había pruebas suficientes para acreditar su autoría.

: "Nunca he violado a nadie": Nicolás López se refiere a alegatos previo a conocer sentencia del caso Leer más

Específicamente, López fue exhonerado de dos delitos de violación relativos al año 2004, 2015 y 2016, además del ultraje público a las buenas costumbres, cuya data era de 2002.

La investigación y acusaciones de Fiscalía

El Ministerio Público pidió más de 15 años de prisión para el imputado, acusándolo por los delitos de violación y abuso sexual en carácter reiterado, y de ultraje público, registrados en el lapso entre 2004 y 2016.

🔴FISCAL REGIONAL, LORENA PARRA EN ALEGATOS DE CLAUSURA EN JUICIO ORAL contra Nicolás López señaló: “Le creemos al silencio del señor López o le creemos a las víctimas que declararon y fueron valientes al asistir a este Juicio Oral” pic.twitter.com/zyaOtM1SbM — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) April 25, 2022

En los alegatos de clausura, la Fiscalía aseguró que el juicio es "histórico" y cuya investigación "se realizó con perspectiva de género que debió enfrentar el sesgo de la defensa, cuya teoría del caso fue desacreditar a las víctimas de manera reiterada por medio de sus testigos, medios de comunicación, en el mismo juicio oral".

López no declaró en el juicio y su defensa no presentó ningún testigo.

Los mensajes de López

En marzo pasado, la fiscal Lorena Parra enfatizó que "tenemos prueba material" de las acusaciones contra López como autor de los delitos que se le imputan.

El Ministerio Público aseguró que López borró más de 2.700 mensajes de WhatsApp de su celular, los cuales fueron recuperados. En aquellos textos, "el acusado reconoce los hechos presentados en juicio oral", señalando que "ha tocado senos de sus víctimas, que las ha perseguido y que una de ellas se fue traumada de su departamento".

: "Tenemos prueba material": Fiscalía acusa de violación y abuso sexual reiterado a Nicolás López Leer más

Ello, señaló la fiscal, "da cuenta de que Nicolás López no respeta a las mujeres, abusa de ellas y se aprovecha de su superioridad, lo que queda de manifiesto en uno de sus tantos WhatsApp que escribió y borró: 'preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza, para destruirles sus sueños'".

Según acusó la persecutora, López tardó meses en entregar su teléfono celular para ser periciado, puesto que "antes fue periciado por él".

Patrón de conducta

En López, aseguró Fiscalía, se da cuenta de un patrón de conducta: "él es quien contactó a todas sus víctimas por Twitter, Instagram y mail siempre en un contexto laboral. Les ofrecía ser parte de producciones. Sin embargo, aprovechaba las reuniones laborales para atacarlas con fuerza aprovechando su condición de superioridad para abusar de ellas. Incluso las perseguía, como lo relató una integrante de su equipo, quien señaló que 'me persiguió y encerró en el baño para besarme'".

Con todo, el Ministerio Público sostuvo que en los cinco hechos por los cuales es acusado López "no existió consentimiento de las víctimas (...) Nunca entendió o no quiso entender que no era no".