Corte confirma procesamiento de Juan Emilio Cheyre por aplicación de tormentos en 1973

26.08.2021

La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó el procesamiento del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por el delito de aplicación de tormentos.

El general en retiro es acusado de aplicar tormento en el Regimiento Arica, ubicado en La Serena, lo que habría ocurrido entre el 11 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973.

De acuerdo a la investigación realizada, dicho recinto tenía un módulo destinado a interrogatorios y torturas, en los que Cheyre habría participado directamente.

Recordar que en febrero de 2019, Cheyre se defendió de las acusaciones que lo vinculaban a la tortura de 24 horas.

En entrevista con La Tercera, el general en retiro sostuvo que el hecho de que su nombre aparezca como responsable de crímenes de lesa humanidad responde al actuar de miembros de las antiguos servicios de inteligencia de la dictadura, parte de la izquierda y a quienes deslegitiman el proceso de transición.

"Yo lo digo con orgullo y me siento muy honrado de ser un hombre de la transición", dijo.

Sobre las denuncias que lo apuntan como responsable de tormentos, enfatizó que "lo digo fuerte, claro y de frente: jamás he cometido apremio alguno, violencia física alguna, no contra detenidos por casos de derechos humanos: no le he pegado en mi vida a nadie. No he aplicado la violencia, no creo en la violencia".

Asimismo, manifestó "jamás" haber presenciado alguna tortura, por lo que rechazó ser un encubridor o cómplice de estos delitos, refiriéndose también a la condena recibida como encubridor en el caso Caravana de la Muerte.

"Me acuerdo de todo lo que hacía, pero no puedo acordarme de lo que no hacía y de lo que jamás hice. Y nunca, nunca, nunca he torturado ni he apremiado a nadie", complementó.

Cheyre reconoció sentirse "perseguido" y calificó de "terrible" la situación que enfrenta. "Me tengo que retrotraer 45 años atrás para probar que no estuve donde alguien 45 años después dice que se supone que yo estuve", añadió.