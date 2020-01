Corte de Apelaciones falla a favor de colegio que canceló matrícula a alumno

24Horas.cl Tvn

15.01.2020

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió en contra del recurso de protección interpuesto por el apoderado de un alumno de un recinto educacional de La Florida (SMDLC), al que le fue cancelada la matrícula por mal comportamiento.

Según se estableció en la causa, el tutor presentó dicha acción judicial luego que el colegio solicitara el retiro inmediato y cancelación de matrícula para el año 2020, dado supuestos actos de indisciplina por parte del joven.

No obstante, en la sentencia recientemente dada a conocer se estableció que cuando un alumno infringe las normas internas es posible sancionar, por lo que "no aparece que el actuar de la recurrida (colegio) se aleje de los marcos legales y reglamentarios establecidos, por lo que se descarta estar en presencia de un acto ilegal, como pretende la recurrente".

: Municipalidad de Santiago aplicará el "Rompe-Paga" por daños durante tomas en liceos tras estallido social Leer más

"El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, no dando acogida a la reclamación constitucional interpuesta, lo que no sólo tiene relevancia en este caso en particular, sino que sienta un precedente bastante importante en las medidas disciplinarias aplicadas en un establecimiento educacional, cual es, que no se afectan las garantías constitucionales del alumno cuando las medidas aplicadas se han ajustado a la normativa interna del recinto”, expresó Diego Messen, socio del estudio Moraga & Cía, quien llevó la causa.

"De este modo, es importante tener en cuenta para las futuras medidas que es indispensable ajustarse a aquellas, respetando los principios esenciales en la determinación del Colegio, como son, el debido proceso, la bilateralidad de la audiencia (derecho a ser escuchado), posibilidad de apelar, entre otras", complementó Messen.

El fallo marca un precedente relevante dada la contingencia y donde se ha hecho eco de las posibles vulneraciones de diversos establecimientos educacionales hacia el alumnado, entregando la posibilidad al colegio de ejercer su actividad disciplinaria.

Finalmente, se dio a conocer que la parte recurrente tiene un plazo de 5 días hábiles para interponer un recurso de apelación ante la Corte Suprema.