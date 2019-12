Corte de San Miguel deja en libertad a profesor imputado por destrozos en el Metro

Roberto Campos Weiss no podrá acercarse al tren subterráneo y quedó con firma y arraigo nacional, luego de ser acusado de romper un torniquete en la estación San Joaquín.

Sebastián Mora

23.12.2019

La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva y dejó en libertad a Roberto Campos Weiss, profesor imputado por generar destrozos en el Metro San Joaquín de Santiago el pasado 17 de octubre.

De acuerdo a la resolución, el docente quedó con la medida cautelar de firma y arresto domiciliario nocturno mientras dure la investigación.

Además, el aludido quedó con la prohibición absoluta de acercarse al tren subterráneo capitalino.

Campos estaba en prisión preventiva luego de ser captado generando daños en un torniquete del servicio de transportes, razón por la cual también fue suspendido por la Universidad del Desarrollo, institución donde hacía clases.

AHORA: Corte de Apelaciones de San Miguel revoca prisión preventiva de profesor Roberto Campos Weiss, imputado por daños en estación de metro San Joaquín. pic.twitter.com/Sn9gJtpPHQ — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) December 23, 2019

"ESTOY ARREPENTIDÍSIMO"

A través de la misiva escrita por él mismo desde la cárcel a mediados de noviembre, cuya veracidad fue confirmada por Gendarmería a 24horas.cl, Campos dijo que desde que fue detenido "los días han sido muy duros para mí y mi círculo más cercano".

"Estar encerrado es desesperante, angustiante, he llorado lágrimas de sangre todos los días porque extraño a mi familia, amigos, mis gatos, mis plantas, mis libros, las clases", agregó.

Campos complementó que el hecho le ha significado un gran desgaste emocional, pero que al interior del recinto penal ha sido tratado de buena manera por los encargados de seguridad.

"Me arrebataron la libertad intempestivamente, no tuve tiempo de reaccionar y, en un abrir y cerrar de ojos, me vi tras las rejas", añadió.

El propio detenido se mostró consciente de que "arriesgo una condena de cinco años por haberle pegado a unos torniquetes del Metro".