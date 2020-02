Corte mantiene medidas cautelares para carabinero que atropelló y mató a hincha

24Horas.cl TVN

06.02.2020

Esta tarde la Corte de Santiago confirmó las medidas cautelares de firma semana y arraigo nacional para el carabinero Carlos Martínez, quien atropelló a un hincha de Colo Colo, provocándole posteriormente su muerte, imputado por el delito de homicidio en cercanías del Estadio Monumental.

AHORA: Corte de Santiago confirma cautelares de arraigo nacional y firma para carabinero imputado por cuasidelito de homicidio en cercanías de Estadio Monumental. pic.twitter.com/Y20UcgNZ9c — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 6, 2020

Esta medida ratifica la ordenada tras su formalización en el 14° Juzgado de Garantía, luego que el Ministerio Público había solicitado la cautelar de arresto domiciliario total.

Esta mañana el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), había solicitado a la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que se revoquen las medidas cautelares impuestas para Carlos Martínez, carabinero que atropelló a un hincha de Colo Colo con un camión institucional, causándole la muerte.

INDH solicitó en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que se revoquen medidas cautelares determinadas por el 14° Juzgado de Garantía que ordenó arraigo nacional y firma semanal para el carabinero que atropelló con resultado de muerte a un hincha de #ColoColo — INDH Chile (@inddhh) February 6, 2020

En tanto, la Corporación de Asistencia Judicial para Carabineros, encabezada por el abogado Mario Vargas, estará a cargo de la defensa del uniformado, contra quien pesa el cargo de cuasidelito de homicidio. La justicia, en tanto, descartó la existencia de dolo y rechazó aumentar las medidas cautelares, como pretendía el INDH.

Por su parte, la defensa del uniformado –a cargo del abogado de la Corporación de Asistencia Jurídica para Carabineros, DEFCAR, Mario Vargas- insistió en la inexistencia de dolo, tal como lo expuso durante sus alegatos y que fueron acogidos por el tribunal de alzada.

“Estamos muy conformes, ya que se acogieron hechos de contexto que daban cuenta de que nuestro defendido se vio enfrentado a condiciones que no son las normales al momento de enfrentar la conducción del vehículo, viendo se obligado a proteger su integridad y la de su compañero, con las lamentables consecuencias que esto tuvo”, dijo Vargas, reiterando que “por lo anterior es que argumentamos que no existió dolo, razón por la cual no se justificaba solicitar penas más gravosas”.