Corte Suprema confirma sobreseimiento a médicos implicados en caso de Lisette Villa

19.12.2019

La Corte Suprema confirmó el sobreseimiento definitivo de cuatro médicos indagados por su presunta responsabilidad en el delito de apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio de la menor Lisette Villa Poblete en el centro Cread Galvarino del Servicio Nacional de Menores.



La medida se tomó luego que el máximo tribunal del país rechazara un recurso de queja presentado en contra de la sentencia que fijaba el sobreseimiento.



En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó falta o abuso grave en la sentencia que declaró el sobreseimiento definitivo por prescripción.



"Que, como ha sido repetido y uniformemente resuelto por este Tribunal, el ejercicio de este recurso disciplinario no tiene lugar en los casos en que se enfrenta una diferencia de opiniones entre las partes y los tribunales, en relación a la interpretación jurídica de las normas sustantivas o procesales o a la valoración de los elementos de convicción, si estas actividades se han decidido, de manera motivada, dentro de las razonables alternativas de interpretación o valoración a que puede dar lugar el estudio de una norma legal o de distintos medios probatorios, respectivamente, desde que el recurso de queja no ha sido instituido para corregir errores de ese carácter y provocar por este solo concepto un nuevo pronunciamiento sobre el asunto", sostiene el fallo.



En el fallo, se hace hincapié en que los jueces de la Corte de Apelaciones respectiva "al analizar las alegaciones de los intervinientes consideraron que en la especie no existían antecedentes para acreditar la participación de los imputados referidos en los hechos investigados".

