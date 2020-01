Corte Suprema fija para el lunes 27 de enero veredicto sobre remoción de Emiliano Arias

24Horas.cl Tvn

24.01.2020

La Corte Suprema informó que fijó para el lunes 27 de enero la entrega del veredicto sobre la solicitud de remoción de sus funciones al fiscal regional Emiliano Arias, quien se encuentra suspendido desde mayo del año 2019.

El máximo tribunal informó de su decisión luego la mañana de este viernes los 12 magistrados escucharan los alegatos de ambas partes.

AHORA: Corte Suprema fijó para el lunes 27 de enero el veredicto sobre solicitud de remoción del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias Madariaga. pic.twitter.com/PwV01cA0aW — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) January 24, 2020

Para que haya un veredicto debe haber acuerdo de la mayoría de los jueces.

El caso de Emiliano Arias surgió luego que el fiscal Sergio Moya lo denunciara por malas prácticas y presuntas irregularidades cuando se encontraba al frente de la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua.

Tras la acusación, el Fiscal Nacional, Jorge Abbot, tomó medidas inmediatamente abriendo un sumario y encargándoselo al fiscal Alberto Ayala, quien decidió suspenderlo y abrir un proceso en al Corte Suprema para su remoción definitiva del Ministerio Público.

En la petición de remoción, la Fiscalía Nacional busca comprobar que en el caso existen dos causales de remoción: mal comportamiento y negligencia manifiesta.

Lo que ocurra finalmente con Arias no pasara desapercibido, ya que de no ser removido pondría en una posición incómoda al Ministerio Público y debilitaría a Abbott al no poder imponer su postura, mientras que si es removido, cercanos aseguraron a La Tercera, que el suspendido fiscal acudiría a instancias internacionales.