Corte Suprema ordena retirar las placas conmemorativas de Manuel Contreras

Agencia Aton

06.03.2020

La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó al Ejército de Chile retirar las placas conmemorativas del fallecido general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, exdirector de la DINA, desde la Academia de Guerra Aérea y el regimiento Tejas Verdes.



En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Leopoldo Llanos, Raúl Mera y el abogado integrante Pedro Pierry- declaró inadmisible la apelación presentada por el Ejército, ya que el organismo debió haber comparecido representado por el Consejo de Defensa del Estado.



"El recurso de apelación deducido por el servicio público recurrida de protección, al no haber sido interpuesto por el Abogado Procurador Fiscal o su subrogante legal, no podrá ser admitido a tramitación", concluye el fallo. La decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra Vivanco.



Las placas que deben ser retiradas consisten en tres imágenes en la Academia de Guerra del Ejército; dos placas o símil en la Academia de Guerra incluida una sobre “mérito al Honor”, y tres placas o símil en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, en San Antonio.



En enero pasado la dirección del INDH se refirió a la apelación presentada por el Ejército para conservar las imágenes de Contreras. En dicha ocasión el Instituto señaló que “atenta contra el respeto a las personas y familiares que fueron víctimas del exdirector de la DINA, lesionando la garantía de no repetición”.



Asimismo, lamentó la defensa que presentó el Ejército ante la Corte de Apelaciones para mantener las imágenes de Manuel Contreras en esas dependencias militares, en la que hizo una desafortunada analogía con uno de los próceres de la patria como lo es José Miguel Carrera.



“En efecto, este, al igual que quienes condujeron la guerra por la Independencia, lucharon por la libertad de Chile, no por conculcarla, como lo hizo Manuel Contreras. Este fue condenado en reiteradas ocasiones por los tribunales chilenos por haber cometido gravísimas y reiteradas violaciones a los derechos humanos, por lo que cualquier forma de reconocimiento que se le haga atenta contra el respeto a las víctimas”, sostuvo el INDH en un comunicado.