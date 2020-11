COVID-19 como factor fundamental: 2020 es el año con más muertes en Chile desde que se tiene registro

24Horas.cl TVN

15.11.2020

Pese a que resta un mes y medio para el término del 2020, este año pasará a la historia como el con más muertes desde que se tiene registro en Chile.

Según indicó El Mercurio, dando a conocer cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DIES), hasta la primera quincena de noviembre ya se contabilizan un total de 109.624 muertes por todas las causas, superando en casi 300 al 2019 (109.361).

Los mismos datos revelaron que de esta cantidad de fallecimientos, el 8% son víctimas de COVID-19, pandemia que sin dudas es el principal factor del alza en el número de personas que perdieron la vida en 2020.

Sin ir más lejos, en las cifras mes a mes del DIES, se aprecia que en mayo (11.986), junio (16.033), julio (12.576) y agosto (11.066) los muertos llegaron a cifras superiores a 11 mil, números que no se habían visto en ningún mes anterior a la pandemia, al menos en los últimos cinco años.

Dentro de la publicación se detalló que, si bien el coronavirus ya ha sido muy letal en sí, indirectamente también causó muertes debido al retraso generado para atender otro tipo de patologías.

"Lo más relevante ha sido el COVID-19 propiamente tal, aunque no es descartable que exista un impacto en otras enfermedades, que no necesariamente lo estamos viendo ahora, porque, por ejemplo, una persona a la que no se diagnosticó cáncer de forma oportuna estos meses, no va a fallecer de inmediato, pero sí va a afectar a su expectativa de vida", detalló al medio el máster en Salud Pública del Imperial College de Londres, Juan Carlos Said.

Cabe consignar que los datos estadísticos del DIES consignan que en los últimos cinco años las cifras de mortalidad en Chile siempre han ido al alza: 104.026 en 2016; 106.388 en 2017; 106.796 en 2018 y 109.361 en 2019.