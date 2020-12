Crimen de María Isabel Pavez: Sospechoso es acusado de asesinato en México

24horas tvn

29.12.2020

El padre de una joven mexicana asesinada en abril de 2009, se contactó con la familia de María Isabel Pavez al notar grandes similitudes entre el autor del crimen de su hija con el de la joven chilena.

"Fuimos atando cabos en cuanto a la apariencia, la estatura, a la nariz, la mirada, los ojos, el tipo de boca. El lunar en el mentón", contó a Televisa Héctor Monroy, padre de Itzel Monroy, de 17 años, la que fue asesinada por su ex pareja en el sector de Santa Anita, Aguascalientes, México.

"Cuando contacté a los familiares de esta niña en Chile y les mostré imágenes que tenía, me dijeron que era el mismo", precisó Monroy sobre Igor González.

Por último, aportó otro dato no conocido hasta el momento, ya que el presunto autor habría tenido otra identidad en México. Carlos Humberto González era el nombre que tenía el asesino de Itzel.

Madre de María Isabel Pavez: "Simplemente quiero que esto no quede en la impunidad"

Decenas de personas despidieron hoy a María Isabel Pavez Zamora, la joven de 22 años y estudiante de obstetricia que fue asesinada y cuyo cuerpo fue encontrado en el domicilio de su ex pololo, ubicado en la comuna de Santiago.

En la instancia, Lorena Zamora, madre de la víctima, pidió colaboración para dar con el paradero del hombre, para que enfrente a la Justicia.

"Yo quiero que por favor, si alguien sabe de esta persona avise a PDI, no tomen el tema por sus manos, eso yo no lo quiero, porque si no yo misma lo habría hecho. Dios es grande, existe la justicia divina y este hombre va a pagar el daño que nos ha hecho", expresó.

"Simplemente quiero que esto no quede en la impunidad, que él pague aquí, en esta tierra. Y laJusticia tiene que hacerlo. Así como la PDI está buscando, espero que el juez o jueza a cargo, piense que tiene hijas, nietas, sobrinas, y que esto no puede quedar así", agregó.

El principal sospechoso es Igor González, de nacionalidad mexicana y expololo de la víctima, debido a que su cuerpo, luego de una semana desaparecida, fue encontrado en su departamento, momento en que él ya no se encontraba. De hecho, ayer la Fiscalía solicitó que se decretara una orden de detención en su contra, aunque sigue prófugo.

“Este hombre va a pagar el daño que nos ha hecho. A mí me destruyó la vida. Toda. Yo tengo un hijo más pequeño y no tenía cómo decirle lo que había pasado con su hermana, o que su hermana ya no iba a volver. Y ni siquiera lo he traído para que se despida acá de ella porque no he tenido el coraje ni las palabras y no tengo la forma de decirle”, aseguró Zamora.

En tanto, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, informó que este año, hasta el 26 de diciembre de 2020, en Chile se registran 42 femicidios consumados y 147 femicidios frustrados.