Crimen de subinspectora Vivanco: Galli asegura que "no hay ocultamiento" de información desde la PDI

24Horas.cl Tvn

12.08.2021

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió al vuelvo que tuvo el crimen de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco, quien fue asesinada en junio pasado, durante un procedimiento en La Granja.

La autoridad aseguró que no hubo ocultamiento de lo ocurrido por parte de la institución.

Tribunal revoca medidas cautelares a imputados por muerte de la subinspectora Vivanco Leer más

En conversación con T13 Radio, Galli señaló que “aquí no hay ocultamiento, aquí lo que hay es que las propias pericias de la PDI dieron cuenta de que el origen de la bala podía no ser de las personas que estaban siendo controladas y eso genera el vuelco".

Agregó que “hay un inicio de una investigación por obstrucción a la investigación porque lo que se dijo en un principio que era lo que todos suponían, que esto había sido una agresión por parte de aquellas personas que habían sido controladas, esto resultó producto de las pericias desarrolladas por la propia PDI”.

Reconstitución de escena

Recordar que este lunes se realizó la reconstitución de la escena del homicidio de la joven subinspectora de la Policía de Investigaciones Valeria Vivanco, asesinada en una confusa emboscada en medio de un procedimiento policial el pasado 13 de junio, en los límites de las comunas de La Granja y La Pintana.

: Por caso Vivanco: Remueven de su cargo a jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI Leer más

La actividad -que duró cerca de 10 horas- se desarrolló en la intersección de Las Parcelas con Santo Tomás y contó con los tres detectives suspendidos presuntamente por su vinculación con el crimen, además de los dos imputados civiles a quienes se les atribuyó en una primera instancia el homicidio.



Después del procedimiento, la familia de la oficial fallecida cargó contra de la PDI, acusando a la institución de establecer "un pacto de silencio" y de ocultar información respecto a la muerte de la subinspectora.



El padre de la detective, Miguel, aseguró que en la PDI “han entorpecido la investigación, la demoraron (…) Nuestra pena en este minuto es con la institución, sea quien sea, los superiores o colegas tienen que pagar por esto (…) Esos dos jóvenes que están presos son inocentes“.

Mientras, la hermana de la fallecida, Daniela Vivanco, dijo que "vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer todo. Nos quitaron a una niña buena de adentro, ella no se merecía esto, ellos hicieron un pacto de silencio. Con esta pericia nos estamos dando cuenta de las grandes contradicciones que tuvo la investigación”.



“El SML no nos ha dado ninguna ficha de la muerte de mi hermana, ni el informe. Todos se equivocaron y son la Policía de Investigaciones, ¿Cómo es posible? Nosotros pedimos la información y no nos la entregaron. Uno de los oficiales llegó de terno, de cuello y corbata. Así se disfrazan, pero no le va a resultar, nosotros tenemos más información que no le hemos entregado a nuestros abogados, tenemos información aparte. No habíamos querido hablar para no entorpecer esta investigación”, añadió la mujer, dejando entrever nuevos antecedentes que no han sido revelados.



“Todos hablaron, nosotros no, por respeto y por el bajo perfil nuestro (...) Ver a esos desgraciados mentir, ha sido complicado para nosotros y que no les quepa duda que vamos a seguir con esto, por todos esos chicos que trabajan en la PDI, porque no son todos, hay personas con vocación y convicciones. (...) Lo ocultaron, no sé con qué intención, pero nosotros no vamos a quedarnos callados, lo vamos a decir todo”, sentenció.

Por su parte, la madre de Valeria, Jacqueline Caru, emplazó al ex director de la PDI: “Quiero decirle a don Héctor Espinosa: ‘Me quitaron a mi hija’. Yo les entregué una hija viva y me entregaron una hija muerta. Quiero que nos den una explicación porque yo quería saber del último respiro de mi hija y nunca me dieron esa información, nunca tuve acceso a esas personas. Y ahora me entero, 40 o 50 días después, me entero en la reconstitución de escena que había una señora que iba en el auto y que ayudó a mi hija en el auto. Esto es una gran mentira de la PDI. Que el señor Espinosa nos dé la cara”.





Finalmente, el abogado de la familia, Alfredo Morgado, remarcó que en la reconstrucción de la escena , "todos negaron participación, nadie fue el autor del disparo, pero obviamente serán las pericias emanadas del Labocar, más otros antecedentes que obran ya en la carpeta investigativa, y otros antecedentes que deben emanar desde el FBI, más lo que se recabe del Ministerio Público, más los antecedentes que pueda aportar la familia, lo que va a poder establecer y dilucidar toda la verdad”.