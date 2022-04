Cristián de la Fuente lideró marcha que busca leyes que protejan a los niños ante actos violentos  

24Horas.cl Tvn

Esta jornada diferentes agrupaciones de padres víctimas de actos violentos se dieron cita en el centro de Santiago para manifestarse por leyes que protejan a los niños.

El actor Cristian de la Fuente lideró el movimiento y señaló que pretende "para usar nuestra voz y nuestra fuerza para empujar estas leyes (...) y muchas injusticias que no han sido resueltas".

La marcha comenzó alrededor de las tres de la tarde de este domingo y congregó a más de 200 personas, quienes exigen el avance de la discusión legislativa de Ley Tamara, Ley Martín, Ley Florencia y Ley Tomás.

Camila Almonacid, madre de Tamara, señaló que "estas cuatro leyes van de la mano para pedir justicia por nuestros niños, para que tengan leyes en donde se pueda condenar de manera justa a cada persona que comente un delito contra ellos".

Además, informó que el lunes 11 de abril sostendrán una reunión con el subsecretario del Delito, Eduardo Vergara Bolbarán, "para poder hablar sobre la Ley Tamara que llevamos un año pidiéndola y aún está durmiendo en el Congreso".

La marcha fue encabezada por el actor Cristián de la Fuente quien explicó que "como familia después de lo que nos sucedió, hemos tratado de buscar una razón y entender por qué las cosas pasan y sacar un lado positivo".

Ante esto mencionó que "la lucha que queremos es ser las voces de toda esta gente que está acá que no tiene voz, que a veces no llega la televisión y el Gobierno no los escucha".

Aclaró que no se trata de un problema político sino de todos los chilenos: "no podemos vivir con este tipo de violencia".

Indicó que se pusieron a disposición de los asistentes a la marcha "para usar nuestra voz y nuestra fuerza para empujar estas leyes (...) y muchas injusticias que no han sido resueltas".

Asimismo, añadió que espera un país "donde podamos vivir tranquilos y nuestros hijos no terminen siendo un hashtag más".