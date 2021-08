Crónicas del Domingo: La asesina del profesor Nibaldo denuncia amenazas de su cómplice  

"Todas las amenazas que me han llegado de él se las he hablado a Gendarmería y las tomó el Ministerio Público, ahora tengo que ver que va a suceder con este tema", anticipa Johanna Hernández, asesina del profesor Nibaldo Villegas.

22.08.2021

"El castigo no es estar presa, lo que cuesta es perdonarse a uno" declara a Crónicas del Domingo, la asesina del profesor Nibaldo, Johanna Hernández.

Una nueva información indica que las nuevas acusaciones entre ambos condenados por el homicidio de Nibaldo Villegas, Johanna Hernández y Francisco Silva, siguen.

Hernández asegura que hace poco recibe un llamado de quien fuera su ex pareja y cómplice en el crimen.

"Todas las amenazas que me han llegado de él se las he hablado a Gendarmería y las tomó el Ministerio Público, ahora tengo que ver que va a suceder con este tema", anticipa Hernández.

Hernández recién lleva dos de los 40 años que debe cumplir como mínimo por el parricidio de su marido el profesor Nibaldo. Johanna va a estar recluida en el centro penitenciario femenino pero está aislada del resto de la población penitenciaria en la sección de custodia directa.

La sección carcelaria de Johanna: Está aislada junto a otras presas por delitos más crueles

Johanna está recluida en la custodia Directa de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín en Santiago. Un lugar aislado del resto de la población penal, donde cumplen su sentencia 5 internas más. Todas condenadas, igual que Hernández, por crímenes que remecieron a Chile.

Lucía Vega, Alcaide del C.P.F de Santiago, indica que "La sección de custodia directa es una de las doce dentro del centro, que tenemos internas con connotación pública que se han llegado por distintos delitos a través de la prensa que se han dado a conocer y para su resguardo físico se optó por tener esta sección aparte".

Esta es la primera vez que se da a conocer este espacio aislado del resto de las instalaciones y de mayor seguridad. Aquí Hernández cumple su condena junto a otras cinco internas que son vigiladas las 24 horas del día por una funcionaria de gendarmería, todas presas con perfiles criminológicos y conflictos, las que han cometido los delitos más graves que sanciona nuestra legislación.

Esta sección se creó hace más de 10 años porque llegaron dos casos de connotación pública: El caso Jeanette Hernández, madre de los hermanos Rojo y María del Pilar Pérez (La "Quintrala"), esta última comparte dormitorio con Johanna Hernández.

Al revisar el archivo de estas internas llama la atención su postura ante los delitos por los que fueron condenadas.

Las tres niegan su culpabilidad.

En la sección de custodía también esta Kimberly Medina, en 2018 queda condenada por asesinar a su pequeño hijo en Peñalolén.

Gendarmería comenta que en este tiempo, Johanna crea un vinculo afectivo con Natalia Guerra. En 2012, Natalia fue parte de la secta de Colliguay, le entregó su bebé a Antares de la Luz.

"Es mi amiga, es una buena persona", comenta Johanna sobre Natalia.

Sobre esta sección, Leandro Villegas, hermano del profesor declara que "es terrible que tener prácticamente como una selección de las mujeres más malas de Chile".

Johanna denuncia amenazas de su cómplice Francisco Silva

Hernández sigue culpando a Francisco Silva, aunque el fallo judicial concluye que ambos mienten.

Francisco Silva publica fotos explícitas de su torso semidesnudo desde la prisión.

Hernández hace una denuncia este año contra su cómplice del profesor Nibaldo, quien cumple su condena en la cárcel de playa Ancha en Valparaíso.

"La primera llamada que recibí de él fue de videollamada por Whatsapp, era un número desconocido y lo contesté, me dice 'hola chanchita, cómo estás' y yo quedé paralizada, Johanna.

"Me dice que había hablado con una abogada que para poder reabrir el caso se necesitaban pruebas nuevas, que una podía que yo dijera que había mentido en el juicio, que yo había matado a Nibaldo y él había sido solo cómplice, entonces a él le rebajarían los años y que lo mío quedaría como un arrebato y me rebajarían los años".

Agregó también que "yo le dije que no lo podía hacer y me dijo si tú no lo haces acuérdate que tengo gente en la calle".

Por ello el abogado de Johanna indicó que, "esos antecedentes se aportaron a través de gendarmería, se hizo las denuncias respectivas y esto llegó al Ministerio Públicop que está realizando la investigación que corresponde, en base a la investigación previa que se está realiando nosotros presentaremos una querella por amenaza de muerte".

Johanna al igual que otras internas de custodia directa pueden acceder a un teléfono celular martes y jueves por un tiempo de tres horas para comunicarse de manera virtual con sus familiares, así Silva habría llamado a Johanna.

En cuanto al comportamiento de Johanna, Lucía Vega, Alcaide del C.P.F de Santiago, señala que ella "ha tenido un buen comportamiento, le cuesta a veces acatar las instrucciones de las funcionarias. Han habido algunos episodios que ella ha manifestado, como intento de suicidio".

Johanna recién el 2058 podrá solicitar un beneficio carcelario.