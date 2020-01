CRUCh cancela PSU de Historia: se asignará el mejor puntaje de las otras pruebas, NEM o ránking de notas

El vicepresidente del organismo, Aldo Valle dijo que quienes no pudieron rendir los exámenes de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias podrán completar el proceso el 27 y 28 de enero.

09.01.2020

La tarde de este miércoles, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) confirmó que los alumnos que no pudieron rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias el pasado 6 y 7 de enero deberán completar el proceso el próximo 27 y 28 de enero. Asimismo, anunció que por motivos de seguridad la prueba de Historia no podrá ser efectuada, por lo que en esta materia al alumno se le asignará el mejor puntaje que obtenga en los test anteriores o se le replicará el NEM o ránking de notas en caso de que este sea superior.

Según detalló Aldo Valle, vicepresidente de la organización, precisó que "respecto de la prueba de Historia, tenemos que lamentar que debido a la violencia, inseguridad, riesgo de la integridad física de las personas, se acordó que sólo por razones de fuerza mayor, que no se está en condiciones, esa prueba no va a poder ser tomada en este proceso de admisión y que todos los alumnos inscritos tendrán por asignación automática del sistema el mejor de los puntajes que hayan obtenidos en las otras pruebas".

Asimismo, remarcó que "incluso se podrá considerar el NEM o el ránking de notas, "porque el objetivo es que los alumnos que no pudieron rendir la de Historia no se vean afectados".

Más en detalle, el 27 de febrero se tomarán las dos pruebas obligatorias, mientras que el 28 por la mañana se rendirá la de Ciencias.

En cuando a los resultados, éstos se entregarán el día 24 de febrero. A partir de ese mismo día, se iniciará el proceso de postulación que se extenderá hasta el 28 de febrero. Así, el día 9 de marzo,se publicará el resultado del proceso de postulación y ese mismo día iniciarán las matrículas.

Valle también indicó que ya se acordó con el subsecretario de Educación Superior, tomar "todos los esfuerzos necesarios para garantizar que haya cercos perimetrales y todas las medidas preventivas para que todas las personas puedan rendir sus pruebas".

Sobre los recintos donde se culminará el proceso, Valle indicó que aún no se ha tomado una decisión y será en los mismos que ya estaban asignados o se elegirán otros.

Por último, detalló que 44.226 estudiantes no pudieron rendir la PSU de Lenguaje, lo que representa un 15% del universo total. En Ciencias, fueron 37.396, es decir, un 20% de los estudiantes inscritos, mientras que Matemáticas fue el porcentaje más alto, llegando al 29% con 86.571.

PROCESO DE ADMISIÓN EN MEDIO DE PROTESTAS Y FUNAS

Recordemos que durante el 6 y 7 de enero, jornadas en las que estaba planificada la rendición de la PSU, se registraron diversas manifestaciones e incidentes en las afueras de algunos establecimientos.

Debido a lo anterior, se suspendió la prueba de Matemáticas, Lenguaje y Ciencias en algunos colegios y liceos a lo largo del país que no presentaban las condiciones necesarias para la realización de ésta. Asimismo, y debido a la filtración de un facsímil del examen de Historia, se debió suspender a nivel nacional este último.

Por ello, y debido al llamado de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) a boicotear la PSU, el Gobierno anunció la presentación de querellas por desórdenes, agresiones a carabineros, barricadas y porte y lanzamiento de bombas molotov. Apuntando, además, hacia los dirigentes de la Aces como posibles responsables de dichos actos.

Ante ello, Víctor Chanfreau, vocero Aces, aseguró que dichas querellas no los asusta. "Tenemos claro que las manifestaciones no son solo contra la PSU, sino contra todo el sistema injusto y desigual. El Gobierno no habla de violencia cuando mandan a reprimir y lanzar lacrimógenas a las casas", sentenció.