Cruz califica a Fernando Ramos como "un verdadero hipócrita" por ir a Roma

Agencia Uno

29.12.2018

El periodista Juan Carlos Cruz, denunciante de los abusos del ex sacerdote Fernando Karadima, trató de "hipócrita" al secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, quien en febrero asistirá a un encuentro en el Vaticano sobre protección a menores de edad ante abusos.



Ramos anunció la noticia este sábado en el diario La Tercera, donde explicó que el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Santiago Silva -quien declaró ante la Fiscalía por presunto encubrimiento de abusos-, "me pidió que asistiera yo", considerando que "es un encuentro importante" y "para evitar que el foco se vaya a otro tipo de análisis o comentarios que puedan estar vinculados a la figura del mismo presidente".



Frente a eso, Cruz fustigó que "Fernando Ramos es como estos envalentonaditos, es un hombre tremendamente soberbio que obviamente quiere ir y estar ahí, pero es un hombre que tiene cero empatía con las víctimas", recalcó.



"En la pasada asamblea plenaria se habló (de la crisis de abusos en la Iglesia chilena) y él dijo: 'Pero qué va a entender el papa, si es argentino' ", aseguró.



"Es un hombre que por un lado dice una cosa y por el otro hace otra, es un verdadero hipócrita. Personas como Fernando Ramos son las que no tienen que ir", condenó Cruz.



No obstante, manifestó que tiene "mucha confianza en que el Papa hará algo quizás mundial, que los obispos chilenos no puedan tergiversar a su manera como lo hacen siempre".



En tanto, el vocero del Episcopado, Jaime Coiro, confirmó que "el obispo Santiago Silva ha preferido que el obispo Fernando Ramos sea el representante de la Conferencia Episcopal chilena, su secretario general".



Las razones arguyó, son "precisamente para darle la relevancia que este encuentro tiene, que es un encuentro importante al que está llamando el papa, y de alguna manera evitar que el foco pudiera perderse o irse a un tipo de análisis que se centre más en la figura del presidente de la Conferencia como se ha comentado hasta el momento".



Asimismo, Osvaldo Aravena, vocero de los laicos de Santiago, comentó que el hecho de que Ramos "vaya en representación de una Conferencia Episcopal renunciada a este encuentro es otra de las debilidades que muestra la Iglesia en Chile, de no entender lo que está ocurriendo".



"Cada día más chilenos ya no se sienten católicos. Y él habla de una crisis quitándole relevancia a lo que ha sido la gravedad de los delitos que se han cometido, no a 'cosas que han pasado' como dice él (Ramos) en la entrevista, (son) delitos, abuso de menores, abuso de jóvenes", sostuvo.



Para el historiador y experto en Iglesia católica, Marcial Sánchez, "la presencia de Fernando Ramos obviamente es mucho mejor que vaya Santiago Silva".



"Pero más allá de quien vaya -precisa-, (lo relevante) es lo que van a llevar, porque se les han pedido varias cosas, cómo está la situación de los casos de abuso en la Iglesia chilena, qué es lo que se ha estado llevando a cabo para solucionar esos problemas y también algunas proyecciones".



Y de cualquiera manera, apuntó, "la Conferencia Episcopal en Chile está bastante cuestionada no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional, y vaya quien vaya, también va a haber comentarios".



El encuentro, que tendrá lugar en el Vaticano entre el 21 y 24 de febrero próximo, fue anunciado a fines de noviembre pasado por el papa, reunión a la cual también invitó a participar a las víctimas de abuso.