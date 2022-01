¿Cuándo se es contacto estrecho? Esto dice el Minsal tras fuerte avance de Ómicron

Sebastián Mora

14.01.2022

El avance de la variante Ómicron en Chile disparó los contagios diarios COVID-19 al igual que en gran parte del mundo , situación acrecentada por la mayor positividad que día a día es informada.

Dicho panorama trajo consigo el recordatorio sobre la definición de contacto estrecho, luego de que cada vez haya más personas en dicha condición por el comportamiento de la pandemia en Chile.

Daza y contacto estrecho por Ómicron: "Basta estar 15 minutos con un contagiado incluso con mascarilla" Leer más

QUÉ ES UN CONTACTO ESTRECHO

El Ministerio de Salud define al contacto estrecho a un persona que, sin tener un PCR positivo, podría ser portador del virus al estar en contacto con un contagiado o contagiada.

Dicha norma ha ido mutando a lo largo de la pandemia, sobre todo en el tiempo de aislamiento, en conformidad al avance que fue teniendo la crisis sanitaria desde marzo del 2020 a la fecha.

Entonces, ¿qué es hoy un contacto estrecho, considerando Ómicron? La ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó a 24 AM que el Ministerio de Salud "determinó que el contacto estrecho es con mascarilla si estoy más de 15 minutos con alguien contagiado" , diferenciándose del anterior criterio que solo declaraba el estado de salud si no se contaba con el cubrebocas.

"Por eso es importante que si alguien es informado como un caso positivo le cuente a sus cercanos, con quien estuvo los días anteriores y testearse", añadió.

Por qué las vacunas de células T podrían ser la clave para la inmunidad a largo plazo Leer más

Daza destacó que Ómicron implica "que estemos en una nueva etapa con una ola muy distinta a las anteriores", cuya proyección de casos diarios podría superar los 10.000 casos diarios.

María Teresa Valenzuela, en su calidad de ministra subrogante de Salud, aseveró este viernes que "todas estas decisiones se tienen que ir definiendo en forma dinámica frente a una nueva variante que tiene distintos comportamientos".

Si bien en primera instancia dijo que un contacto estrecho es "si estoy frente a una persona más de 15 minutos sin mascarilla o en un lugar cerrado sin mascarilla durante dos horas", posteriormente se refirió a la descripción dada por Daza.

Minsal: estos son los 10 síntomas que revelarían un contagio por Ómicron Leer más

"Dependerá del tipo de mascarilla (usada frente a alguien contagiado). Uno lo que ve en la calle o Metro es que muchas personas usan las que son de tela o algodón. Esas no evitan el ingreso de partículas al organismo", aseveró.

Asimismo, remarcó que "me encantaría tener evidencia clara de qué pasa con persona que con esta variante, que es tan permisible, sigue vigente el protocolo o no. La gran recomendación, más que la mascarilla, es mantener el distanciamiento y ambientes con ventilación, evitando aglomeraciones".

ENTONCES...¿CON O SIN MASCARILLA ES CONTACTO ESTRECHO?

La respuesta oficial del Minsal se acerca más a la definición dada por Daza.

Alejandra Pizarro, jefa del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, comunicó el pasado 9 de diciembre el nuevo protocolo ante la llegada de Ómicron.

En él, dijo la aludida, "es considerado contacto estrecho de un caso Ómicron, una persona que haya estado más de 15 minutos cara a cara con el contagiado, a pesar de tener mascarilla".

Recordar que, actualmente, un contacto estrecho debe cumplir cuarentena de 7 días en caso de tener el esquema de vacunación completa, y de 10 en caso de no.