"¿Cuántas veces tengo que recibir una golpiza?": Dueño de exFuente Alemana no descarta disparar nuevamente

Al ser consultado si volvería utilizar sus armas, Carlos Siri dijo que "si me tienen acorralado entre una jauría de salvajes, claro que la tendría que ocupar, qué voy a hacer".

24Horas.cl Tvn

07.02.2022

Durante la jornada de este lunes, el dueño de la exFuente Alemana, Carlos Siri, no descartó volver a disparar contra encapuchados si se ve envuelto en una situación similar de la semana pasada en la que en el contexto de manifestaciones en Plaza Baquedano, desconocidos atacaron su local.

Según dijo Siri a Radio Biobío , todo habría ocurrido luego de que una semana antes él defendiera a una persona de ser agredida por manifestantes en la cercanía de su local.

Luego de eso, según dice, comenzaron a amenazarlo. Esta situación fue creciendo hasta que un grupo de encapuchados llegó al local, pese a que habían cerrado los accesos de manera preventiva por las manifestaciones, para que así sus clientes pudieran terminar de comer.

: Quedó colgando sin arnés: DGAC investiga incidente de parapente en Las Vizcachas Leer más

A pesar de ello, el hombre relató que los desconocidos continuaron atacando la exFuente Alemana con botellas, además de vaciar extintores en el lugar.

"Empezamos a sacar a los clientes por una puerta de escape y terminó saliendo nuestro personal", detalló Siri.

El empresario dijo que los desconocidos comenzaron a intentar entrar al local, intentando mover las rejas exteriores, por lo que decidió ir a buscar un rifle a postones y una pistola de aire comprimido.

De acuerdo con Siri, "disparé creo que cinco o seis postones y ahí se corrieron porque obviamente les dolió más, y ahí empezaron a tirar cosas desde lejos al local".

: Vecinos desnudaron y golpearon a presunto agresor en la comuna de Santiago Leer más

Asimismo señaló que "yo no estoy orgulloso de haberlo ocupado (las armas) pero la pregunta es cuántas veces tengo que recibir una golpiza como la del día viernes, para ocuparla".

También el empresario no descartó volver a utilizar sus armas ante encapuchados señalando que "si me van a agredir de esta forma, qué hago. Si me tienen acorralado entre una jauría de salvajes, claro que la tendría que ocupar, qué voy a hacer".

Del mismo modo sostuvo que "no tengo protección del Estado, el Estado no es capaz de prevenir esto, no es capaz que la zona vuelva a ser normal para el uso público de toda la gente, incluido los manifestantes".