Cuestionado juez Raúl Mera es aprobado por la Comisión de Constitución del Senado para pasar a la Corte Suprema

24Horas.cl Tvn

29.07.2020

A pesar de los cuestionamientos plateados principalmente desde el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD) a la designación, este miércoles la Comisión de Constitución del Senado confirmó el nombre del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Raúl Mera, como nuevo integrante de la Corte Suprema.

Cabe recordar que los reparos hacia el abogado se basan en el fallo absolutorio que emitió en el caso Los Queñes, donde producto de su sentencia fueron absueltos cuatro ex carabineros (dos ex oficiales y dos ex suboficiales) que se encontraban acusados del crimen de los ex integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Raúl Pellegrin Friedmann y Cecilia Magni Camino, cuyos cuerpos aparecieron con evidentes signos de tortura en el río Tinguiririca (Región de O'Higgins) el año 1988.

Pellegrin, de entonces 30 años de edad, era conocido bajo los pseudónimos de "Comandante José Miguel", "Rodrigo" o "Benjamín". Además, fue el fundador y principal líder político-militar del grupo revolucionario desde su creación formal en diciembre de 1983. Por su parte, la sicóloga Magni Camino ("Comandante Tamara"), era otra de las máximas líderes de la agrupación.

: Tito Fernández queda en prisión preventiva tras formalización por abuso sexual y violación Leer más

FALLO POR CRISIS MEDIOAMBIENTAL EN QUINTERO TAMBIÉN BAJO CRÍTICAS

Sin embargo, estas no son las únicas razones de los cuestionamientos hacia Mera ya que también se le critica el rechaza a recursos de protección presentados por la comunidad, en medio de la crisis medioambiental que afectó a Puchuncaví y Quintero, según detalla Emol.

Lo cierto es que durante esta jornada, Mera fue invitado a la sesión de la comisión donde participó también el ministro de Justicia, Hernán Larraín. En la instancia, los senadores Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (Ind-PPD) votaron en contra del nombre del juez, mientras que Francisco Huenchumilla (DC), Ena von Baer (UDI) y Rodrigo Galilea (RN) apoyaron la designación.

Estos dos últimos senadores participaron de la comisión en reemplazo de los miembros titulares hasta ayer, Víctor Pérez y Andrés Allamand, respectivamente, quienes asumieron como ministros de Estado en las carteras de Interior y Relaciones Exteriores.

Ahora, el nombramiento propuesto por el Presidente Sebastián Piñera deberá ser ratificado en el pleno del Senado, donde necesitará de 2/3 de la votación para ser ratificado.