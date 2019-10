CUT propone 500 mil pesos líquidos como sueldo mínimo

Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores explicó que a su juicio no debiese ser subsidiado por el Estado.

31.10.2019

Esta mañana la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, propuso que el sueldo mínimo de nuestro país debiese ser de 500 mil pesos líquidos.

Figueroa explicó a radio Cooperativa que a su juicio, ésta no debiese ser subsidiado por el Estado, sino más bien estar a cargo de cada sector empresarial y que la necesidad que se hable de sueldo "líquido" y no "bruto" es fundamental.

"La diferencia es que si yo digo un salario mínimo de 500 mil pesos bruto quiere decir que con descuentos me va a quedar en 400 mil. Por lo tanto, estamos hablando de un salario líquido de 500 mil que equivale en bruto a las 22 UF o los 600 y fracción", señaló.

Y explicó: "No podemos pretender que el Estado sea el que siempre vaya resolviendo, el Estado tiene que hacerse cargo de lo mínimo. La diferencia de hablar de un salario mínimo de 500 mil pesos versus la propuesta del Gobierno de un ingreso mínimo de 350 mil pesos es que estamos diciendo que el Estado no tiene porque subsidiar el salario".

Además fue enfática en señalar que "no puedo pedirle al Estado, por ejemplo, que se haga cargo de cada una de las realidades, no porque no pueda, sino porque es inoficioso".