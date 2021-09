Dan de baja a Carabinero que agredió a constituyente Tiare Aguilera en detención

Agencia Aton

Carabineros confirmó la desvinculación de un funcionario, esto luego de que se confirmara, a través de un video viralizado en redes sociales, que agredió físicamente a la convencional constituyente del pueblo rapanui, Tiare Maeve Aguilera, esto en medio de la detención de la misma efectuada en la madrugada de hoy.

En primera instancia, desde la institución ya habían abierto un sumario interno para esclarecer los hechos, puesto que Aguilera, mediante una declaración pública, había señalado que el uniformado la violentó. Tras conocerse la pieza gráfica, Carabineros estimó la dada de baja del efectivo policial de manera inmediata.



"Luego de un forcejeo al no dejarme subir, me esposaron con mucha fuerza y un carabinero puso sus manos en mi cuello ahorcándome hasta hacerme subir al vehículo", declaró la constituyente en horas de la mañana, luego que se presumiera que había estado involucrada en un episodio de violencia intrafamiliar.



"Es importante señalar que la constatación de lesiones realizada en el centro de urgencia de Ñuñoa, indica únicamente lesiones en la piel del cuello producto del ahorcamiento por parte del carabinero que me detuvo", indicó la representante de escaños reservados mediante el mismo documento.