Daniel Jadue: "El sistema de AFP fracasó porque su premisa era falsa"

21.06.2021

El candidato presidencial y alcalde por Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a los principales puntos de su programa de gobierno en su candidatura por el Partido Comunista.

Sistema de AFP

Uno de los enfoques del programa de gobierno del candidato comunista apunta a una eliminación del sistema de pensiones, AFP, ante un eventual retiro del 100% de los fondos, Jadue señala que "no está definido si habrá impuesto al retiro del 100% de las AFP". Además señaló que "lo que pretendemos reconocer la propiedad sobre los fondos, de las trabajadoras y darle la libertad de elegir o si la pasan al nuevo sistema que le aseguraría una pensión más alta".

En cuanto al límite que se podría retirar, como señala un proyecto de la diputada Pamela Jiles, quien pone un límite de cuarenta millones de pesos para un eventual retiro del 100%, Jadue señala que en su caso "no hay límite" ya que "reconocemos la propiedad absoluta de los fondos acumulados en la AFP, las AFP para nosotros deja de tener cualquier función en el aseguramiento de pensiones".

Además destacó que "le damos la libertad de elegir para que ellos decidan qué hacer con esos fondos acumulados".

Por otra parte, en un posible caso de que no se decida hacer retiro de los fondos, Jadue asegura que "seguirán ahí", y que sobre la consigna de "fin a las AFP", el candidato presidencial apuntó que "la gente va a decidir" porque "efectivamente una industria voluntaria para el que tenga fondos suficientes como hacer un ahorro puede hacer, pero en nuestro sistema no juega ningún rol".

Asimismo agregó y criticó al sistema de pensiones actual, "todo Chile sabe que han fracaso rotundamente en su objetivo principal, asegurar pensiones dignas" y que "nunca entregó una pensión digna, se transformó en una asociación de fábrica de pobres" señaló.

Respecto al por qué el candidato presidencial cree que fracasó el sistema de pensiones, Jadue apunto que "fracasó porque las primicias de su diseño eran falsas, cuando se estableció este sistema, se hizo un plan laboral que precarizó de tal manera para que esto funcionara, estuvo mal diseñado desde un comienzo".

Banco Central y temas económicos

Sobre la funcionalidad del Banco Central según lo mencionado en su programa de Gobierno, Daniel Jadue señaló que "el Banco sigue siendo autónomo pero se le entregan otras responsabilidades, hoy en día tiene la misión de la meta inflacionaria, la búsqueda del pleno empleo también debe ser un objetivo del Banco Central y debe tener una relación de la política que está en curso".

Asimismo se refirió a los créditos hipotecarios y a la tasas de utilidades ya que por el lado de las pymes "le están asegurando costos a las bancas", agregando además que según sus políticas están enfocadas en "facilitar el acceso a la vivienda" y que "nosotros proponemos mejor liquidez".

Finalmente agregó que "queremos cambiar el modelo de desarrollo"

Reducción jornada laboral y aumento sueldo mínimo

Otro de los puntos dentro del programa de gobierno del candidato, es aumentar el sueldo mínimo a $567.000 en cuatro años, rebajar la jornada laboral en el primer año a 40 horas y después a 36 horas en cuatro años y además repartir el 30% de las utilidades de las empresas a los trabajadores.

Sobre este escenario, Jadue indicó que "mire lo que pasa en otras partes del mundo, en Alemania hay jornadas laborales incluso menor a las 36 horas y ganan más".

Sin embargo, Alemania tiene un total de 41 horas de jornada laboral y la media jornada es de 19,5 horas, según indicó el ministro de trabajo de Alemania, a lo que Jadue apuntó que "es probable que yo haya tenido un error".

No obstante destacó que "en la productividad nunca se ha incorporado el clima laboral", en cuanto a la situación de Chile y que "esa situación no se da en ninguna parte". Además indicando que "En Chile es necesario que las personas tengan más tiempo para la familia, para divertirse, descansar y que no sigamos con la sobreexplotación".

Derecho a la vivienda versus derecho a la propiedad privada

Otro de los puntos que ha provocado reacciones es el que señala que "bajo ningún punto se considerará el uso de la la fuerza para el desalojo de asentamientos precarios lo cual estará garantizado cuando el derecho de la vivienda prime por sobre el derecho a la propiedad privada".

Ante esto, Jadue aclaró que, si un grupo no tiene donde vivir y éstos se toman un terreno privado que tiene dueño, "se hace respeto del derecho de propiedad, lo que la gente no sabe es que hay más de mil hectáreas de propiedad estatal, mientras cientos de familias no tienen donde vivir, si usted me dice que nosotros vamos a hacer el desalojo para sacarlas a la calle, no lo vamos a hacer, las vamos a desalojar para llevarlas a una solución habitacional que sea a través de la política habitacional que están dentro de las inmobiliarias populares que están dentro de nuestro programa".

En cuanto al tema de los terrenos tomados del empresario Alejandro Correa en Valparaíso, Jadue señala que "no los sacaría, me preocuparía de construir soluciones habitacionales para poder restituir el terreno a las familias que son propietarias".

Finalmente agregó que "lo que nosotros queremos es que no haya nunca más una toma".

Condonación al CAE

En el programa de Jadue se propone eliminar el CAE y sobre la condonación de la deuda de quienes aún están pagados se refirió que "depende como vaya el curso de la economía pero lo que está en el programa es que se termina como forma de financiar el derecho a la educación".

Revisión a tratados internacionales

Sobre los tratados internacionales que tiene Chile actualmente firmados, como el TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea, "está dentro de la atribución de todo gobierno".

Por otra parte agregó que, en su caso, trataría de eliminar "todo obstáculo a proceso de industrialización que nosotros pretendemos desarrollar y que hoy en día tienen obstáculos, como por ejemplo la industria farmacéutica, el tema de las patentes".

"Nuestro país no puede depender de una industria farmacéutica hiperconcentrada internacional para resolver problemas básicos" apuntó.

En otros temas, el candidato por el PC también se refirió a la conversación que giró en torno a su auto de mini Cooper, a lo que Jadue respondió que "el problema que tiene Chile es que creen que la buena vida es solo para el 1.5% más rico del país y que el resto tiene que vivir como pobre, eso queremos cambiar, que la buena vida pueda llegar a todos los rincones del país".