Daniel Jadue tras viaje a Coquimbo durante Fase 2: "No tengo excusa"

20.12.2020

La Seremi de Salud de Coquimbo inició un sumario sanitario en contra de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, por realizar un viaje a la cuarta región mientras la ciudad donde reside se encuentra en Fase 2, lo que implica la prohibición de viajes interregionales.

En ese contexto, el alcalde utilizó su cuenta de Twitter para referirse a su actuar.

"Ayer fui a Coquimbo a solidarizar con pobladores del Choapa afectados por contaminación de mina Los Pelambres. Pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la RM", señaló la autoridad comunal.

"No tengo excusa, no debí ir", enfatizó el edil.

