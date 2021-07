Daza anunció operativo para vacunar contra el Covid-19 a sectores vulnerables

Agencia Aton

07.07.2021

Mediante un operativo de vacunación en el Campamento Manuel Bustos de Viña del Mar, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, encabezó el inicio de la estrategia "Operativos sanitarios en terreno". La iniciativa que busca fomentar el combate contra el covid-19 mediante el fomento de la inoculación, testeo y comunicación de riesgo en los sectores más vulnerables del país.



En la instancia también participó el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, la seremi de esa cartera, Evelyn Mancilla, el Intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez y el seremi de Salud regional, Georg Hubner.



Daza destacó que "este es el campamento más grande del país con 1.400 familias y por eso estamos aquí, porque con el Ministerio de Salud estamos fortaleciendo la estrategia operativa sanitaria en terreno. En qué consiste y como dice el ministro, uno de los pilares más importantes para la contención de esta pandemia es la vacunación. Hemos avanzado positivamente en los distintos lugares particularmente en la Región de Valparaíso, que ya va avanzada con cerca de un 86% con la primera dosis”.



"Pero todavía quedan personas rezagadas que no se han vacunado por distintos motivos. Y es por eso que hemos decidido ir al terreno a aquellos lugares más vulnerables donde hay difícil acceso, donde no se han vacunado con primera o segunda dosis. En este campamento tenemos más de 300 personas que no han tenido la primera dosis y más de 200 con la segunda dosis. Y por eso estamos vacunándolos a ellos", agregó.



Finalmente, la doctora indicó: "También estamos haciendo búsqueda activa de casos, testeando, para contener los contagios. Otro pilar fundamental son las cuadrillas sanitarias que están aquí educando y ellos van a ir con el mensaje de comunicación de riesgo, de colocarse la mascarilla y la importancia de testearse y vacunarse. Vamos a crear cuadrilleros sanitarios en tu barrio para que ellos vayan con su mensaje porque ellos conocen mejor a sus vecinos”.



Por su parte, Ward destacó que "había escuchado hace unos meses a la subsecretaria hablar que en el acto de vacunación hay un gesto de solidaridad también. Eso es algo que es muy importante de recalcar en el día de hoy, porque, si bien ha avanzado verdaderamente muy bien en todo el país, aún hay personas que no se han vacunado".



"Por eso, conversando con las dirigentes, nos decían que por ejemplo acá, en este que es el campamento más grande de Chile, aún queda un 40% de la población por vacunar y eso naturalmente que es muy relevante. Así que agradezco mucho las puertas que se nos han abierto aquí en el campamento Manuel Bustos. El hecho de que sigamos avanzando en el proceso de vacunación es una buena noticia y el que estemos hoy día acompañándolos y que ustedes nos estés acompañando, da cuenta de que obviamente para nosotros es muy relevante”, señaló.



Además, el titular del Minvu indicó destacó la existencia del 'Plan 100 + 100' de su cartera.



"Actualmente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entrega anualmente cerca de 65 soluciones habitacionales, o 65 cierres en materia de campamentos, para entregar soluciones a las familias que viven en ellos y, gracias al desafío 100 + 100, vamos a llegar a cerca de 200 asentamientos precarios en Chile. Esto implica triplicar las soluciones habitacionales y eso es lo que nos ha pedido el Presidente y eso es lo que estamos haciendo con este desafío 100 + 100", señaló.