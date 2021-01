Daza y permiso de vacaciones: "Lo mantendremos porque es una medida sanitaria"

24Horas.cl Tvn

Durante el informe COVID-19 dado por el Ministerio de Salud durante la jornada de hoy, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a la eventual permanencia o modificación del permiso de vacaciones habilitado para el desplazamiento de personas hacia lugares de veraneo.



La autoridad descartó que, por el momento, el Gobierno esté dispuesto a eliminar o modificar el permiso, a pesar del aumento de casos positivos registrados durante las últimas semanas, y señaló que se trata de una "medida sanitaria" que contribuye a la mitigación de los traslados a otras zonas del país.



"En este minuto el permiso lo vamos a mantener porque es una medida sanitaria y es una medida sanitaria no solamente del covid, sino también de salud mental", manifestó Daza, quien agregó que "tenemos un plan Paso a Paso que no permite que las comunas que están en una situación más crítica del punto de vista de la incidencia, del número de casos, de positividad, aquellas comunas que están en cuarentena, no pueden trasladarse desde la comunas en cuarentena y tampoco a las comunas en cuarentena".

En la misma línea, declaró que la decisión del organismo ministerial viene dada por el conocimiento de que las personas, en aras de su salud mental, igualmente buscarían maneras de vacacionar, sin el control de parte de la autoridad.



"Esto no solamente permite hacer un seguimiento del traslado de las personas, sino que también nos permite educar y estamos fortaleciendo de una manera muy importante en aquellas comunas donde sabemos que hay un aumento importante del traslado, de la movilidad, estamos hablando de la Región de Valparaíso, la Región de Coquimbo y la Región de La Araucanía".



En ese sentido, la subsecretaria añadió que la medida "que da más libertades, pero con medidas de mitigación", habilita de manera segura a que "las personas puedan, de alguna manera, recrearse, sobre todo aquellas personas que han estado en cuarentena durante tantos meses".

No obstante, Daza indicó igualmente que la medida está sujeta a evaluación. "Vamos a seguir mirando todas las medida que vamos implementando y en la medida que nosotros vemos que va teniendo un efecto negativo, siempre estamos revisando las medidas que implementamos", dijo.