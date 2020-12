Decenas de personas despidieron a la joven María Isabel Zamora en La Florida

Agencia Aton

26.12.2020

Decenas de personas despidieron hoy a María Isabel Pavez Zamora, la joven de 22 años y estudiante de obstetricia que fue asesinada y cuyo cuerpo fue encontrado en el domicilio de su ex pololo, ubicado en la comuna de Santiago.



Hasta la casa de María Isabel, en La Florida, se dirigieron familiares, amigos y amigas esta mañana para velar su cuerpo y luego, cerca de las 14:00 horas, darle un último adiós en el cementerio El Prado, donde fue enterrada. Ayer, también se realizó una marcha y una velatón en la comuna para exigir justicia.



Respecto al caso, el principal sospechoso es Igor González, de nacionalidad mexicana y expololo de la víctima, debido a que su cuerpo, luego de una semana desaparecida, fue encontrado en su departamento, momento en que él ya no se encontraba. De hecho, ayer la Fiscalía solicitó que se decretara una orden de detención en su contra, aunque sigue prófugo.



“Con fecha 23 de diciembre, se logró establecer que la joven se encontraba en un departamento, en un dormitorio, sin vida. Gracias a todas las diligencias realizadas, las declaraciones tomadas y además el hecho de que el cuerpo fue encontrado sin vida en el domicilio de su ex pareja, con quien mantenía una relación sentimental hace siete años, Igor González, de nacionalidad mexicana, se solicitó al 14 Juzgado de Garantía que se decretara orden de detención en su contra”, dijo la fiscal Marjorie Carrillo.



En tanto, junto con lamentar el hecho, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, informó que este año, hasta el 26 de diciembre de 2020, en Chile se registran 42 femicidios consumados y 147 femicidios frustrados.